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Вестник Мордовии

Сирийские военные погрозили турецкой армии "ракетным монстром" - Golan-1000

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Источник изображения: Фото: m.facebook.com/smc.sy.20177, Отвага2004

Бойцы 4-й танковой дивизии, которая в последние недели была задействована в операциях против террористов в Сирии, разместили в Сети фотографии реактивной системы залпового огня Golan-1000.

Источник изображения: Фото: m.facebook.com/smc.sy.20177, Отвага2004

Источник изображения: Фото: m.facebook.com/smc.sy.20177, Отвага2004

Этот "ракетный монстр", способный применить 500-мм неуправляемые боеприпасы весом в полтонны, сейчас находится у линии фронта. С ее обратной стороны идет сосредоточение турецких войск. Каждый день сюда перебрасывают танки, бронетранспортеры, БМП, САУ и РСЗО.

Вот поэтому сирийцы решили напомнить, что у них есть такое беспрецедентное по своей мощи оружие.

Источник изображения: Фото: m.facebook.com/smc.sy.20177, Отвага2004

По некоторым данным, Golan-1000 активно не применялись в последних боях, дело в ограниченном количестве имеющихся реактивных снарядов, которые берегут для особо важных операций.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
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