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Интерфакс-АВН

Представители РФ и Турции подтвердили приверженность договоренностям по Идлибу - МИД РФ

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Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия
Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской делегации с участием представителей Минобороны РФ провели второй раунд переговоров с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

"Было продолжено подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении, распространенном МИД РФ вечером во вторник.

"Отмечалось, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно, в конечном счете, только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны", - сообщает МИД.

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