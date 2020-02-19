Иран вынужден пересматривать стратегию в Сирии - глава Минобороны Израиля

Иерусалим. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Израиль получил данные о том, что Ирану пришлось начать пересмотр стратегии своих действий в Сирии, заявил во вторник израильский министр обороны Нафтали Беннетт.

"Я могу сказать вам: мы видим первоначальные указания на то, что Иран слабеет и рассматривает вариант прибегнуть к новому курсу в Сирии", - цитирует издание "Таймс оф Израэл" слова министра на военно-технической конференции в Тель-Авиве New-Tech 2020.

Беннетт подчеркнул, что Ирану приходится поступать так из-за сопротивления Израиля иранской политике.

"У нас имеется превосходство в разведывательной и оперативной сферах, и мы ясно говорим иранцам: убирайтесь из Сирии. Вам там нечего делать", - отметил министр.

По его словам, Израиль переходит от оборонительных к наступательным действиям, и он будет "бить по голове осьминогу, чтобы ослабить его щупальца". "Таймс оф Израэл" уточняет, что министр часто сравнивает Иран с осьминогом, а подконтрольные Тегерану силы - с щупальцами.

Беннетт добавил, что сейчас Иран находится в уязвимом положении, поскольку иранцы, недовольные политикой властей, выходят на акции протеста, а иранская экономика ослаблена санкциями США.