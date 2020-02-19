Войти
Интерфакс-АВН

Иран вынужден пересматривать стратегию в Сирии - глава Минобороны Израиля

377
0
0
Солдаты иранской армии
Солдаты иранской армии.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

Иерусалим. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Израиль получил данные о том, что Ирану пришлось начать пересмотр стратегии своих действий в Сирии, заявил во вторник израильский министр обороны Нафтали Беннетт.

"Я могу сказать вам: мы видим первоначальные указания на то, что Иран слабеет и рассматривает вариант прибегнуть к новому курсу в Сирии", - цитирует издание "Таймс оф Израэл" слова министра на военно-технической конференции в Тель-Авиве New-Tech 2020.

Беннетт подчеркнул, что Ирану приходится поступать так из-за сопротивления Израиля иранской политике.

"У нас имеется превосходство в разведывательной и оперативной сферах, и мы ясно говорим иранцам: убирайтесь из Сирии. Вам там нечего делать", - отметил министр.

По его словам, Израиль переходит от оборонительных к наступательным действиям, и он будет "бить по голове осьминогу, чтобы ослабить его щупальца". "Таймс оф Израэл" уточняет, что министр часто сравнивает Иран с осьминогом, а подконтрольные Тегерану силы - с щупальцами.

Беннетт добавил, что сейчас Иран находится в уязвимом положении, поскольку иранцы, недовольные политикой властей, выходят на акции протеста, а иранская экономика ослаблена санкциями США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.01.2020
Новым трубопроводам нужны «Триумфы»
03.01.2020
"Персидский бастион": чем интересна новая книга об истории Ирана
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
05.06.2017
Гибридные угрозы Запада
18.02.2016
Москва и Тегеран открывают новую страницу военно-технического сотрудничества на фоне боевых действий в Сирии
21.01.2011
Расходы на оборону стран Ближнего Востока продолжат расти
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?