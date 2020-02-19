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Интерфакс-АВН

Число погибших в 2019-м году военнослужащих в сравнении с 2015-м годом снизилось на 29% - Минобороны РФ

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - В структуре гибели военнослужащих велика доля потерь по причине суицидальных происшествий и нарушений правил дорожного движения, говорится в ответе Минобороны на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

"В письме за подписью первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова говорится, что принятые руководством министерства обороны РФ меры привели к значительному уменьшению отдельных видов правонарушений, так как количество погибших в 2019-м году военнослужащих в сравнении с 2015-м году снизилось на 29%", - сказал Рашкин "Интерфаксу" во вторник.

Вместе с тем, указывается в документе, особое беспокойство вызывает то, что в структуре гибели военнослужащих достаточно велика доля потерь по причине суицидальных происшествий и нарушений правил дорожного движения, а также гибели личного состава в результате нарушений требований безопасности, авиакатастроф, утоплений и отравлений, сказал депутат Госдумы.

Также сообщается, что количество уголовных дел по преступлениям против военной службы в 2019 году снизилось на 26,5%, добавил парламентарий. Кроме того, в Минобороны сообщили о снижении на 41,8% числа случаев самовольного оставления военнослужащими воинских частей, сказал Рашкин.

Сообщается также, что уменьшилось количество преступлений, связанных с хищением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 41,8%, грабежами - на 31,3%, дезертирством - на 30,3%, насильственными действиями в отношении начальника - на 21,4%, рукоприкладством - на 13,8%, незаконным оборотом наркотиков - на 11,1%, халатностью - на 9,8%, вымогательством - на 6,3%.

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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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