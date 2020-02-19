Дни национальной кухни стали традиционными в российской армии - замминистра обороны РФ

Раздача солдатской каши, приготовленной в военно-полевой кухне, на аллее парка им. В. Маяковского в Екатеринбурге. Акция "Солдатская каша" прошла в честь Дня защитника Отечества.

Шведский стол также востребован в системе войскового питания

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Дни национальной кухни являются доброй традицией в российской армии, при этом в системе войскового питания также востребован формат шведского стола, заявил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Для ознакомления военнослужащих с традициями и культурой народов в войсках проводятся Дни национальной кухни (белорусской, татарской и другими), которые стали доброй традицией. Отмечу, что национальные блюда при этом готовятся только из стандартного по норме довольствия набора продуктов", - сообщил Булгаков в опубликованном во вторник в газете "Известия" интервью, приуроченном ко Дню продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил (ВС) РФ.

Замглавы Минобороны отметил, что "кроме того, периодически проводится опрос военнослужащих, и в дальнейшем их пожелания и предпочтения учитываются при организации питания".

Отвечая на вопрос издания, оправдал ли себя в армии шведский стол за годы, прошедшие с момента его внедрения, генерал подчеркнул, что "шведский стол сочетает в себе практичность, свободу выбора и разнообразие", поэтому "данный формат востребован в системе войскового питания".

"Организация питания с элементами шведского стола позволяет формировать из отдельных продуктов собственный салат с различными наполнителями и соусами. А на каждый прием пищи выбирать мясные или рыбные блюда и гарниры к ним. Военнослужащие самостоятельно берут их с линии раздачи", - пояснил Булгаков.

"В учебно-боевой обстановке питание призвано обеспечить сохранение здоровья и физической выносливости военнослужащих, компенсировать высокие энергетические затраты и повысить сопротивляемость и устойчивость организма к воздействию поражающих факторов", - добавил он в беседе с изданием.