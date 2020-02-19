Исследователь из NUPI Юлие Вильхельмсен критикует норвежскую разведку: «Создают образ врага» (ABC Nyheter, Норвегия)

Старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен недовольна последним докладом норвежской разведки, где Россия обозначена как главная угроза. Власти намеренно рисуют образ врага, считает эксперт, в то время как Россия вынуждена реагировать на действия НАТО.

"Трагично, что люди не видят параллелей между событиями холодной войны и нынешней эскалацией в отношениях России и Запада".

"Мы забываем, как началась гонка вооружений, как обе стороны утверждали, что противник представляет собой угрозу, и создавали все больше оружия, из-за чего опасность угрожала всем".

Это говорит старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики (NUPI) Юлие Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen), обладательница докторской степени по политологии. Она специализируется на внешней политике и политике безопасности России.

Норвежская разведка опубликовала доклад о безопасности "В фокусе в 2020 году" (Fokus 2020). В качестве главных угроз интересам Норвегии обозначены Россия и Китай.

Юлие Вильхельмсен скептически относится к этому докладу, который, по ее мнению, подает ситуацию однобоко и очень упрощенно.

У норвежской разведки огромный авторитет

"Мне не нравится сама эта практика открыто давать оценку угроз, к которой норвежская разведка начала прибегать десять лет назад. Такие категоричные заявления и описание ситуации в области безопасности Норвегии формируют образа врага. У разведки огромный авторитет, и мало кто ставит под сомнение ее анализ. Поэтому она оказывает огромное влияние на общественное мировоззрение. К тому же об угрозах она порой заявляет, ссылаясь на информацию, которой больше ни у кого нет. В таком случае для дебатов остается мало возможностей", - сказала Юлие Вильхемльмсен ABC Nyheter.

Мы живем в эпоху конкуренции между крупными державами

ABC Nyheter: Что вы конкретно имеете в виду?

Юлие Вильхельмсен: Они сосредотачивают внимание исключительно на военном потенциале России и Китая, на том, как они модернизируют свои вооруженные силы и что еще предпринимают в этой области. Но все это никогда не рассматривается в контексте того, что со своей стороны делают США и НАТО. А в последние годы именно взаимодействие между этими сторонами во многом было ключом к пониманию образовавшейся напряженности и того, почему Россию и Китай сейчас воспринимают как угрозу для Норвегии и НАТО. Нет никакого смысла просто указывать, что Россия и Китай - авторитарные страны. По-моему, неправильно, что разведка не участвует в публичных дебатах на эту тему. Мы живем в эпоху конкуренции между крупными державами, как и во времена холодной войны.

Врагу приписывают агрессивные намерения

По ее мнению, потенциально опасна динамика в том, что часто называют дилеммой безопасности. Обе стороны полагают, что у противника враждебные намерения, тогда как сами они действуют исключительно в оборонительных целях и наращивают вооружения, лишь стремясь обезопасить себя.

"Кроме того, нам стоит задаться вопросом, что будет, если мы все начнем высказываться в духе норвежской разведки. Тогда мы дадим российским разжигателям воинственных настроений основание утверждать, что они правы и НАТО угрожает России, которой следует продолжать вооружаться. Такой же логикой руководствуется и НАТО. И так мы получим совсем другой мир, чем тот, о котором говорили и мечтали в последние десятилетия - с глобализацией, сотрудничеством и выгодой для всех. Если мы хотим понять, откуда взялась такая напряженность, мы должны оценить обстановку на нее с высоты птичьего полета, изучить логику всех сторон, поняв, почему они действуют именно так".

Мы правда думаем, что Россия угрожает члену НАТО Норвегии?

- Начнется гонка вооружений, основанная на ложных предпосылках?

- Да, в каком-то смысле. Мы правда думаем, что Россия угрожает члену НАТО Норвегии? Разве НАТО ведет себя мудро в этом новом мире соперничества крупных держав? Нужно спросить себя об этом, учитывая и другие анализы. Я считаю, Россия пытается сдерживать силы НАТО, которые обосновалась в Польше и Прибалтике, но не думаю, что она намерена присвоить себе часть территорий этих стран или Норвегии. Она проводит своего рода политику агрессивной защиты.

Экперт отмечает, что у Норвегии как государства тоже есть свои интересы, и, рассматривая новый доклад об угрозах, нельзя забывать и о них.

"Моя главная мысль заключается в том, что этот анализ слишком однобокий. Утверждать, что те или иные государства представляют собой угрозу, ссылаясь на их авторитарность, - это упрощение. В таких случаях надо показывать причинно-следственную связь", - считает Вильхельмсен.

Проблема демократии

Вильхельмсен предостерегает СМИ, политиков и простых норвежских граждан от некритического подхода к картине мира, которую рисует норвежская разведка.

"Это особенно важно сегодня, в наше беспокойное время, когда мы имеем дело с совсем другими США и в то же время продолжаем быть тесно связаны с ними в области политики безопасности. Можно даже сказать, что это проблема нашей демократии: население Норвегии не видит достаточно широкой перспективы, нюансов и предпосылок для выбора пути, которые обсуждались бы более открыто. Нельзя считать политически некорректным желание поднимать острые вопросы об интересах Норвегии", - говорит Юлие Вильхельмсен.

- Почему вы думаете, что эта единодушная позиция может представлять собой проблему?

- В Норвегии есть традиция консенсуса во внешней политике и политике безопасности. Это отражается и на работе СМИ и представляет собой проблему в норвежских общественных дебатах. Политические партии очень редко выражают явное несогласие с политикой безопасности и редко строят политический капитал на подобных вопросах. Для такой маленькой страны, как Норвегия, важно договориться о политике безопасности. Но при этом проблема в том, что мы просто катимся по накатанной и не устраиваем открытых дискуссий, основанных на знаниях, которые могли бы помочь нам выбрать другой путь в изменившейся ситуации.

Стремительное наращивание вооружений в северных районах

- Вы не согласны с основными тезисами доклада разведки?

- Хотя у нас есть основания доверять норвежской разведке, мы должны учитывать, что у нее тоже есть специфические интересы и свой подход, а значит, она будет занимать особую позицию в своих отчетах. Многие утверждения доклада, конечно, совершенно справедливы. Всем известно, что Россия действительно все активнее модернизирует оборону в северных районах. И в своей резкой риторике ее представители отзываются о НАТО и Норвегии очень враждебно, высказывая даже прямые угрозы. Это факт.

- Какова главная причина?

- Российская сторона давно выражает недовольство расширением НАТО, в особенности на восток. НАТО подбирается все ближе к российским границам. Поэтому Россия считает НАТО враждебным альянсом. Нетрудно понять. Это российский горизонт понимания. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить агрессивность российских действий в последнее время. Но России, очевидно, кажется, что Запад не уважает ее оборонительные интересы. Она чувствует, что "отстает", и это особенно важно сейчас, когда при Путине страна восстановила свое великодержавное самосознание и требует, чтобы ее принимали в расчет в мировой политике. Многие россияне задаются вопросом, почему НАТО не исчезла после окончания холодной войны. Напротив, альянс даже стал еще больше. Россия начала по-настоящему реагировать в 2008 году, когда в НАТО объявили, что Грузия и Украина однажды тоже станут членами альянса.

Именно то, чего Россия больше всего боится

- Но раз у Норвегии есть такой могущественный сосед на востоке, разве мы не должны этого учитывать?

- Проблема в том, что Норвегия после окончания холодной войны решила, что ей больше не нужно защищать собственную территорию, и вместо этого обзавелась такими вооруженными силами, которые пригодны лишь для операций за рубежом. Аннексия Крымского полуострова в 2014 году стала аргументом в пользу усиления обороны. Пригласить американцев на базы в Вэрнесе показалось самым простым и быстрым решением. Возник несколько неприятный побочный эффект: реакцию России не приняли во внимание. Россия в то время была очень скептично настроена в отношении идеи глобального доминирования США и их намерений.

Эксперт напоминает, что россияне включили в свою военную доктрину предупреждение о том, что считают угрозой "военные объекты третьих стран", расположенные вблизи границ России.

- Было совершенно очевидно, что Норвегии нужно укреплять оборону, но не стоило это делать, прибегая к тому, чего Россия боялась больше всего, а именно к помощи американцев. Они разместили свои военные объекты неподалеку от российской границы. Нельзя сказать, что это большие войска, но настоящие американские военные базы на норвежской земле - это нечто исключительное, раньше такого не было. Это просто мое замечание. Было бы здорово, если бы каждое государство могло взглянуть на свои действия глазами оппонента. В случае с Норвегией это следует делать даже не потому, что россияне нас об этом попросили, а потому, что это дает возможность мыслить самостоятельно и вести умную политику. Тогда мы, возможно, не стали бы, как выражаются россияне, "длинной военной рукой США" и жертвой нового соперничества двух держав.

В России доминируют разжигатели воинственных настроений

- В свете этого вы считаете, что доклад разведки об угрозах способствует росту напряженности?

- Я вижу проблему в языке доклада, преувеличениях и в описании России и Китая как врагов. Мы часто говорим, что человека лучше всего слышат ему подобные. В России в последние 15 лет все громче звучат голоса разжигателей воинственных настроений, сейчас в стране доминируют именно они. Те, кто не упирает на политику безопасности и выступает за нормальные отношения с Западом, сейчас в меньшинстве и сидят тихо. Норвежской разведке не стоит помогать разжигателям в России укреплять их курс.

Гуннар Ларсен (Gunnar R. Larsen)