Турция вернулась к совместному патрулированию на севере Сирии - российские военные

Москва. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные присоединились к совместному патрулю с российскими военнослужащими в Сирии после двухнедельного перерыва.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв на брифинге.

Его предшественник на должности руководителя Центра, генерал-майор Юрий Боренков 3 февраля сообщил, что турецкие военнослужащие не явились для проведения совместного патрулирования, осуществлявшегося с октября. С тех пор военнослужащие Турции ни разу не участвовали в нем на протяжении двух недель.

В понедельник российско-турецкий патруль проехал по маршруту, проходившему через восемь населенных пунктах в провинции Хасеке.

Журавлёв сообщил также, что подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по территории нескольких десятков населенных пунктов в провинциях Алеппо и Ракка.

"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - сказал начальник российского Центра примирения.

Он сообщил также, что российские военные также провели воздушное патрулирование силами армейской авиации.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе, требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

На прошлой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Россия и Турция на минувшей неделе в Анкаре провели первый раунд консультаций по проблеме Идлиба, однако конкретных результатов, по информации агентства "Анадолу", они не принесли.

В понедельник в Москве начались новые консультации. По информации турецких СМИ, они продолжатся во вторник.

По их данным, что ни Турция, ни Россия пока не обнародовали заявлений по итогам переговоров. Между тем, согласно турецким источникам, на переговорах в понедельник речь шла о том, как в полной мере выполнить сочинские соглашения по Идлибу и предотвратить насилие в этой сирийской провинции. На консультациях указывалось на необходимость незамедлительно снизить уровень напряженности в Идлибе и не ухудшать гуманитарную ситуацию, говорится в публикациях.