НАТО – Турции – это ваша война

Североатлантический альянс не рассматривает гибель турецких военных на территории Сирии как повод для оказания военной помощи Анкаре.

Об этом говорит ТАСС со ссылкой на неофициальный источник в Брюсселе.

По утверждению источника, во время последней встречи министров обороны стран НАТО эта тема даже не поднималась.

По мнению руководства альянса, турецкие военные погибли в ходе операции на чужой территории, поэтому данный инцидент не подпадает под действие 5-й статьи Устава НАТО.

Кроме того, источник заявил агентству, что многие европейские члены НАТО не одобряют нынешнюю политику Турции на Ближнем Востоке.

Также отмечается, что в Брюсселе опасаются, что действия Анкары могут привести к военному конфликту Турции с Россией или Ираном.