Американская политика давления на Иран обречена на провал - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани во время презентации новой ракеты Fateh 313.

Дубай. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран никогда не будет вести переговоры с США под давлением Вашингтона, заявил в воскресенье на телевизионной пресс-конференции президент Ирана Хасан Рухани.

"Иран никогда не будет вести переговоры в принудительном порядке. (...) Мы никогда не склонимся под давлением Америки и никогда не будем вести переговоры с позиции слабости. Политика Америки "максимального давления" обречена на провал", - приводит слова президент сайт ливанского издания "Дейли стар".

Народу Ирана уже удалось преодолеть последствия такой политики США, сказал Рухани.

Ирану впервые удалось перестроить экономику так, чтобы быть независимым от нефтяного сектора, заявил президент страны.

Рухани также заявил о важной роли Ирана в обеспечении региональной безопасности.

"Обеспечить мир и стабильность в непростом регионе Ближнего Востока и Персидского залива невозможно без помощи Ирана", - подчеркнул президент.

Он отметил, что убитый в январе США иранский военачальник Касем Сулеймани также добивался мира на Ближнем Востоке. Рухани добавил, что Сулеймани собирался провести переговоры с главой правительства Ирака, когда был убит.