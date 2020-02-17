Войти
Интерфакс-АВН

Американская политика давления на Иран обречена на провал - Рухани

494
0
0
Ракета Fateh 313
Президент Ирана Хасан Рухани во время презентации новой ракеты Fateh 313.
Источник изображения: Iranian Presidency Office via AP

Дубай. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран никогда не будет вести переговоры с США под давлением Вашингтона, заявил в воскресенье на телевизионной пресс-конференции президент Ирана Хасан Рухани.

"Иран никогда не будет вести переговоры в принудительном порядке. (...) Мы никогда не склонимся под давлением Америки и никогда не будем вести переговоры с позиции слабости. Политика Америки "максимального давления" обречена на провал", - приводит слова президент сайт ливанского издания "Дейли стар".

Народу Ирана уже удалось преодолеть последствия такой политики США, сказал Рухани.

Ирану впервые удалось перестроить экономику так, чтобы быть независимым от нефтяного сектора, заявил президент страны.

Рухани также заявил о важной роли Ирана в обеспечении региональной безопасности.

"Обеспечить мир и стабильность в непростом регионе Ближнего Востока и Персидского залива невозможно без помощи Ирана", - подчеркнул президент.

Он отметил, что убитый в январе США иранский военачальник Касем Сулеймани также добивался мира на Ближнем Востоке. Рухани добавил, что Сулеймани собирался провести переговоры с главой правительства Ирака, когда был убит.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Ливан
США
Похожие новости
17.01.2020
Убийство генерала – эпизод в борьбе Америки с врагами
04.12.2019
Пентагону указано на порог
24.11.2015
Страны Ближнего Востока занимают четвертое место по военным расходам среди 10 регионов мира
02.10.2015
Летим бомбить ИГ: Запад нехотя согласился с авиаударами России в Сирии
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
23.09.2015
Сирийское побережье — еще один Крым? ("New York Post", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты