«Мы не хотим ветряк у себя под дверью»: В Германии обнаружились проблемы с «зелёной» энергетикой

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В Германии обозначилась противоречивая тенденция и явная проблема: число желающих видеть экономику страны переведённой на «зелёные рельсы» увеличивается и уже переваливает за 80 процентов, при этом одновременно растёт число тех, кто откровенно не готов становиться своеобразной частью этого процесса.

В немецкой прессе выходит материал "Мы не хотим ветряк у себя под дверью" обозревателя Ханны Кнут, которая описывает интересную ситуацию в одном из посёлков федеральной земли Баден-Вюртемберг. Журналистка рассказывает о том, в своё время 49 процентов местных жителей отдали свои голоса за «Зелёных» - политическую силу, которая проповедует защиту природы, экологически чистую экономическую деятельности и т.п. Через некоторое время «Зелёные» заявили, что собираются реализовать программу по росту доли электроэнергии, вырабатываемой за счёт ветряных электростанций. Программа состоит в том, чтобы в посёлке с населением всего 96 человек установить девять ветряков-электрогенераторов.

Однако «Зелёные» констатировали неожиданную для себя проблему. Местные жители, которые столь активно ратовали за экологичность, вдруг горой встали против того, чтобы рядом с их домами появились упомянутые ветряки. Мотивируют жители посёлка Беллен в Баден-Вюртемберге это тем, что ветряные генераторы электричества создают частоты, которые негативно влияют на слух и на психику человека.

Из материала в крупном немецком издании Die Zeit:

Это также стало причиной того, почему расширение объёмов ветроэнергетики за последние два года так резко пошло на спад: если в 2017 году на земле (помимо моря) в Германии было установлено около 1800 новых ветряных турбин, в 2018 году этот показатель составлял уже 743. А в 2019 году он упал до 325. Это самый низкий показатель с 2000 года, когда был принят закон о возобновляемых источниках энергии.

С 2017 по 2019 годы темпы роста внедрения ветроэнергетических установок упали более чем в 5 раз.

Напомним, что Германия отказывается от использования угля и атомных электростанций, заявляя, что заменит их на «зелёные» источники энергии. Специалисты называют это утопией.

Мало того, материал Ханны Кнут даёт понять, что многие немцы, выступая за «зелёную» энергию, толком не отдают себе отчёт, в чём этот переход выражается. Когда речь заходит о генерации в непосредственной близости от их домов для удешевления транспортировки электроэнергии, многие начинают выступать против. На сегодняшний день от посёлка Беллен подано уже две петиции против ветряков-электрогенераторов.