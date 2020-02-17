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Интерфакс-АВН

Страны-нарушители эмбарго на поставку оружия в Ливию не останутся безнаказанными - глава МИД ФРГ

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Мюнхен. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Страны, нарушающие ливийское оружейное эмбарго, не останутся безнаказанными, для этого может быть задействован механизм санкций ООН, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы напомнили всем заинтересованным сторонам, что слова, сказанные в Берлине, должны сопровождаться делами, особенно после того, как совет безопасности ООН принял соответствующую резолюцию. Есть различные механизмы, в том числе комитет по санкциям ООН", - сказал Маас в воскресенье на пресс-конференции по итогам встречи по Ливии.

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Страны
Германия
Ливия
Компании
ООН
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