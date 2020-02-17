ВВС США потратят 3 млрд долл на создание сети баз по всему миру - СМИ

Пентагон делает ставку на авиацию, тогда как российский Генштаб и командование НОАК предпочитают развивать ракетные программы. Здесь наблюдается определенная разница в оценке перспективности вооружений, чья роль станет ключевой в войне будущего.

ВВС США готовятся к возможности будущего конфликта с почти равным по силам противником на Азиатско-тихоокеанском и Европейско-ближневосточном театрах военных действий и в качестве противника рассматриваются Россия и Китай. Следуя своим планам, Вашингтон пошел на беспрецедентный шаг в военном строительстве, который заключается в развитии программы Joint strike fighter (JSF, истребитель совместного удара), в которую вовлекаются все благонадежные союзники. Многоцелевой самолет пятого поколения F-35 является основой данной программы. Но, военное командование США считает, что при всех достоинствах выбранной Америкой стратегии, в ней есть серьезный недостаток, который связан с удаленностью основных ТВД от главных баз, расположенных на территории США. Растянутость операционных линий – это серьезная проблема. Ее решение Пентагон видит в вовлечении союзников по всему миру в процесс организации логистики (базирования пунктов снабжения, технического обеспечения и дислокации) для JSF. Помимо всего прочего Вашингтон вовлекает союзников в производство F-35.

Напоминаем, что ВМС пока не получили в свое распоряжение самолеты F-35 морского базирования. Этот факт видимо и подстегивает американское военное ведомство к подготовке логистических пунктов, разбросанных по всему земному шару, но в первую очередь близ границ России и Китая. Для этого рассматриваются не только военные базы союзников, но и гражданские аэропорты (даже небольшие), а также подходящие для взлета-посадки JSF автострады и малые магистрали, имеющие достаточно прочное покрытие. В пунктах оперативного или временного базирования должны быть оборудованы склады для размещения систем, предназначенных для технического обслуживания, загрузки боеприпасов и заправки самолетов. Эксперты отмечают, что есть острая необходимость создания новых авиационных технических комплексов, компактных, надежных и удобных для транспортировки, не маловажным является их универсальность. Предлагается для погрузочных работ использовать экзоскилет, позволяющий человеку переносить грузы весом до 120 кг.

В Европе уже существуют и создаются пункты хранения, которые возводятся из быстросборных модульных конструкций. В Азиатско-Тихоокеанском регионе планируется разворачивать такие же склады поддержки экспедиционных операций. По уже отработанным требованиям на них размещаются комплекты технического обслуживания, станции ГСМ, боеприпасы и вооружение, материалы для быстрого ремонта самолетов и ВПП, генераторы энергии и средства связи.

Рассматривается возможность создания центральных баз ВВС и, соответствующей каждой из таковых, сети периферийных пунктов технического обслуживания и складов для хранения материальных средств. Эта система выстраивается и тестируется в ходе военных учений, проводимых США и союзниками в различных регионах.

Пентагон отмечает, что в последнее десятилетие Россия и Китай интенсивно развивают передовые технологии военного назначения, системы противовоздушной обороны, комплексы баллистических и крылатых ракет, новейшие самолеты и гиперзвуковое оружие, которые могут использоваться, как наступательное вооружение. Командование ВВС США считает, что крупные стационарные авиационные базы являются хорошими целями для российских и китайских ракет. Напротив, если иметь возможность пользоваться мобильными базами, это позволит уводить свои силы из-под ракетного удара противника. То есть, Пентагон не считает свои комплексы ПРО надежными для защиты крупных военных баз.

Во время учений в апреле 2019 года требовалось, чтобы самолеты, размещенные на базе ВВС Андерсена в Гуаме, быстро рассредоточились по другим аэродромам, расположенным на островах Гуам, Тиниан, Сайпан, Палау и других. Во время учений «Полярные силы 20-1», проведенных в октябре прошлого года, пилоты Объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске, отработали рассредоточение собранной там авиации одной взлетной волной на мелки пункты оперативного размещения. Тогда же тестировались возможности инженерных подразделений быстро восстанавливать ВПП. Для чего одна из полос была повреждена взрывом 400 блоков пластиковой взрывчатки С4.

В бюджете 2021 финансового года предусматривается дополнительное финансирование для вышеуказанных целей. Начальник штаба ВВС США Дейв Голдфейн заявил о планах инвестировать 3 млрд долл. в развитие системы логистики по всему миру. Реализация этой программы рассчитана на 10 лет.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО