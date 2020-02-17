Российские военные рассказали подробности конфликта колонны США с сирийцами, в ходе которого был застрелен подросток

Камышлы (Сирия). 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток.

В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в провинции Хасеке, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США. Между военными США и местным населением произошел конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения. В Минобороны РФ сообщили, конфликт с участием военных США и местных жителей в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования.

Как рассказал журналистам Резанцев, "инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции". По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.

"Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения", - сказал генерал.

По его словам, американские военные "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".

"Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба", - рассказал Резанцев.

По его данным, затем на импровизированный митинг протеста против визита непрошенных гостей собралось в тот день около тысячи человек. "На первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия", сообщил, Резанцев, добавив, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам.

"Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно", - отметил генерал-майор.

Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, "потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично".