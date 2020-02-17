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Интерфакс-АВН

В МИД РФ отвергают заявления Эрдогана о том, что Россия "на высшем уровне" руководит конфликтом в Ливии

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия "на самом высоком уровне" руководит конфликтом в Ливии, не соответствуют реальному положению дел, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Думаю, что это абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране", - сказал Богданов в субботу журналистам, комментируя слова президента Турции.

"Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции", - добавил замглавы МИД.

Эрдоган ранее заявил, что "в настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне".

В ходе общения с журналистами, которое было показано на турецком телевидении, Эрдоган рассказал о фотографии, на которой якобы запечатлены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий ЛНА Халифа Хафтар, а также руководитель ЧВК "Вагнер".

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Герасимов Валерий
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