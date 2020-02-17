Разногласия по Сирии не повлияют на контракт по С-400 - МИД Турции

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ситуация в Сирии не повлияет на поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Это два разных вопроса. Мы не можем менять принципиальную позицию или политический курс из-за одного разногласия с той или иной страной", - сказал Чавушоглу, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

"Мы не должны дать сирийскому вопросу повлиять на наше сотрудничество и наши отношения", - добавил он.

Как сообщал "Интерфакс", Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Сделку критиковал Вашингтон.

10 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция продолжают обсуждать новый контракт на поставку Анкаре дополнительной партии С-400.

"Это вопрос сложный. Всё в рабочем порядке идёт. Идут консультации", - сказал Михеев, отвечая на вопрос агентства о сроках подписания нового контракта на поставку С-400 Турции.

6 декабря 2019 года в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что контракт на новую партию С-400 Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году.

"Вероятность достаточно высокая", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос о возможном подписании в 2020 году контракта на поставку дополнительной партии С-400.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил тогда Шугаев.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов и Михеев заявляли "Интерфаксу", что первым контрактом на С-400 предусмотрен опцион на поставку Турции дополнительной партии систем.

6 декабря 2019 года в интервью "Интерфаксу" Шугаев заявил, что Россия и Турция продолжают консультации по поводу поставки истребителей, Москва готова предложить конкурентную цену.

Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где в последнее время значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Российские военные заявили, что операция армии Сирии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.