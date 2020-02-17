Войти
Интерфакс-АВН

Разногласия по Сирии не повлияют на контракт по С-400 - МИД Турции

611
0
0
С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ситуация в Сирии не повлияет на поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Это два разных вопроса. Мы не можем менять принципиальную позицию или политический курс из-за одного разногласия с той или иной страной", - сказал Чавушоглу, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

"Мы не должны дать сирийскому вопросу повлиять на наше сотрудничество и наши отношения", - добавил он.

Как сообщал "Интерфакс", Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Сделку критиковал Вашингтон.

10 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция продолжают обсуждать новый контракт на поставку Анкаре дополнительной партии С-400.

"Это вопрос сложный. Всё в рабочем порядке идёт. Идут консультации", - сказал Михеев, отвечая на вопрос агентства о сроках подписания нового контракта на поставку С-400 Турции.

6 декабря 2019 года в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что контракт на новую партию С-400 Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году.

"Вероятность достаточно высокая", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос о возможном подписании в 2020 году контракта на поставку дополнительной партии С-400.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил тогда Шугаев.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов и Михеев заявляли "Интерфаксу", что первым контрактом на С-400 предусмотрен опцион на поставку Турции дополнительной партии систем.

6 декабря 2019 года в интервью "Интерфаксу" Шугаев заявил, что Россия и Турция продолжают консультации по поводу поставки истребителей, Москва готова предложить конкурентную цену.

Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где в последнее время значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Российские военные заявили, что операция армии Сирии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Лавров Сергей
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
11.02.2020
Россия и Турция в рабочем порядке продолжают обсуждать новый контракт на С-400
24.10.2019
Москва обсуждает с Анкарой новые поставки С-400
18.07.2019
РФ завершит поставки С-400 Турции в 2019 году
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты