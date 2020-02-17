Карабахское урегулирование возможно, но прежде всего нужно вывести армянские войска - президент Азербайджана

Баку. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Международное сообщество должно усилить давление на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Международное сообщество должно усилить давление на Армению. Оно должно объяснить Армении, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана. Никто не признает это незаконное образование в Нагорном Карабахе", - сказал Алиев в субботу на обсуждении урегулирования карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Азербайджан не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории. Но если из-за действий армянской стороны переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия. Мы говорим с агрессором, коим является Армения, которая стремится сохранить статус-кво", - отметил он.

Алиев считает возможным урегулирование конфликта: "первая фаза - деоккупация территорий, второй этап - нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией".