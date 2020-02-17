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Вестник Мордовии

Легендарной советской "адской молотилке" – ЗСУ-57 - 65 лет

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

65 лет назад на вооружение Советской Армии была принята знаменитая "адская молотилка" - зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2. Разработку ЗСУ поручили заводу № 174 в Омске.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Самоходку на базе агрегатов среднего танка Т-54 разработали сотрудники конструкторского бюро завода под руководством заместителя главного конструктора завода И.С. Бушнева.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

28-тонная ЗСУ-57-2 вооружена двумя 57-мм автоматическими пушками С-68. Эти орудия имеют скорострельность до 120 выстрелов в минуту на ствол. Дальность поражения наземных целей - 4 километра. Расчет - 6 человек.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода - 400 км.

Серийное производство машины было организовано в сентябре 1956 г. и продолжалось до конца 1959 г.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Всего было выпущено свыше 850 зенитных самоходных установок. Они состояли на вооружении более двух десятков стран и принимали участие в многочисленных военных конфликтах.

В настоящее время имеются в армиях Сирии, Ирака, Алжира, Египта и др.

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Страны
Алжир
Египет
Ирак
Сирия
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