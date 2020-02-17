Запад воссоздает в Европе структуру противостояния "холодной войны" - Лавров

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Продвижение НАТО на Восток и запланированные учения альянса генерируют неопределенность на европейском пространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры - все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния "холодной войны", - сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Он подчеркнул, что необходимо, "пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет".

"Отправной точкой такого диалога должен оставаться принцип равной и неделимой безопасности, провозглашенный на высшем уровне, напомню, в таких важнейших документах, как Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия для новой Европы 1990 года, декларация Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года", - добавил Лавров.