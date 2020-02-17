Боевики в Идибской зоне получили от Турции американские ПЗРК - российский источник

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Боевики в Идлибской зоне деэскалации в Сирии получили от Турции бронетехнику и американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Главная тревога сегодня - случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов. В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии", - сказал источник.

По его словам, "находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам, попали в руки террористов". "И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне теперь неизвестно", - сказал российский источник.

Он заявил, что Турция активно перебрасывает в Идлибскую зону бронетехнику, причем часть передается боевикам.

"Несмотря на заявления о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику", - сказал военно-дипломатический источник.

По его данным, в Идлибской зоне деэскалации находится более турецких 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии.

"При этом значительная часть военной техники турецких вооруженных сил вскоре после пересечения турецко-сирийской передается боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Хайят Тахрир аш-Шам", группировки запрещенные в РФ - ИФ)", - сказал собеседник.

"Турецкие бронемашины, откровенно плохо управляемые неподготовленными экипажами боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам", всё чаще фиксируются сирийцами в атакующих боевых порядках террористов и становятся целями на поражение", - сообщил он.

По словам источника, только за последнюю неделю сирийская армия при отражении атак террористов уничтожила более 20 поставленных боевикам турецких танков и боевых машин пехоты.

"Вызывают особую обеспокоенность случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибской зоне деэскалации формой регулярных вооруженных ВС Турции. В дальнейшем, под видом турецких военнослужащих, в боевых действиях против правительственных войск участвуют боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" и других террористических группировок", - заявил источник.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Ранее на этой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.