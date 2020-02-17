Войти
Интерфакс-АВН

Боевики в Идибской зоне получили от Турции американские ПЗРК - российский источник

678
1
-1
Идлиб архивное фото
Идлиб архивное фото.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Боевики в Идлибской зоне деэскалации в Сирии получили от Турции бронетехнику и американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Главная тревога сегодня - случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов. В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии", - сказал источник.

По его словам, "находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам, попали в руки террористов". "И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне теперь неизвестно", - сказал российский источник.

Он заявил, что Турция активно перебрасывает в Идлибскую зону бронетехнику, причем часть передается боевикам.

"Несмотря на заявления о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику", - сказал военно-дипломатический источник.

По его данным, в Идлибской зоне деэскалации находится более турецких 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии.

"При этом значительная часть военной техники турецких вооруженных сил вскоре после пересечения турецко-сирийской передается боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Хайят Тахрир аш-Шам", группировки запрещенные в РФ - ИФ)", - сказал собеседник.

"Турецкие бронемашины, откровенно плохо управляемые неподготовленными экипажами боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам", всё чаще фиксируются сирийцами в атакующих боевых порядках террористов и становятся целями на поражение", - сообщил он.

По словам источника, только за последнюю неделю сирийская армия при отражении атак террористов уничтожила более 20 поставленных боевикам турецких танков и боевых машин пехоты.

"Вызывают особую обеспокоенность случаи снабжения Анкарой боевиков в Идлибской зоне деэскалации формой регулярных вооруженных ВС Турции. В дальнейшем, под видом турецких военнослужащих, в боевых действиях против правительственных войск участвуют боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" и других террористических группировок", - заявил источник.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Ранее на этой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Похожие новости
13.01.2020
Ирак консультировался с Россией по поводу возможной покупки ЗРК С-400
13.01.2020
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по позициям "Хезболлы" на севере Сирии - СМИ
21.01.2019
Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
20.12.2017
Сирийские ключи
18.12.2017
Названы очаги Третьей мировой войны
1 комментарий
№1
17.02.2020 02:51
Клин клином вышибают. Курдам тоже можно подбросить "гуманитарку" для работы по турецким танкам и авиации.

Как там говорится? Враг моего врага- мой друг.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты