Появились сообщения о том, что самолёт Tornado ВВС Саудовской Аравии сбили хуситы

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Арабоязычные СМИ подтверждают информацию о том, что ВВС Саудовской Аравии потеряли истребитель-бомбардировщик Tornado. По последним сведениям самолёт упал в йеменской провинции Аль-Джауф (приграничная мухафаза).

В сообщениях говорится о том, что истребитель-бомбардировщик был поднят в воздух накануне поздним вечером для нанесения ударов по инфраструктуре, которую используют представители вооружённых отрядов «Ансар Аллах» (группировка более известна как «хуситы»). В ходе проведения операции связь с пилотом пропала. Впоследствии стало известно о потере «Торнадо».

В материалах говорится о том, что самолёт был сбит хуситами. Заявлено, что для нанесения удара по самолёту военно-воздушных сил Саудовской Аравии была использована ракета класса «земля-воздух». О какой именно ракете идёт речь и имела ли она отношение к одному из переносных зенитных ракетных комплексов, не сообщается.

В пресс-секретариате так называемой арабской коалиции (действует в Йемене против хуситов) заявлено, что «они молятся за лётчиков». На эту минуту данных о судьбе экипажа истребителя-бомбардировщика нет. По неподтверждённым данным, пилот получил ранения и был взят в плен.

Для справки: ВВС Саудовской Аравии располагают более чем 100 самолётами Tornado различных модификаций.