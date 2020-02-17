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Интерфакс-АВН

Страну защищают не документы, а армия, ядерное оружия и НАТО - Зеленский о Будапештском меморандуме

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины | Перейти в фотобанк

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никакие меморандумы и документы" не защищают Украину.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сказал, что "защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО".

"Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам: нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21-е столетие - право сильного", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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