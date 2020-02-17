Страну защищают не документы, а армия, ядерное оружия и НАТО - Зеленский о Будапештском меморандуме

Мюнхен. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никакие меморандумы и документы" не защищают Украину.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский сказал, что "защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО".

"Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам: нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21-е столетие - право сильного", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.