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Интерфакс-АВН

НАТО остается приверженным диалогу с Россией, но противостоит попыткам российского вмешательства - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Abraham Caro Marin

Берлин. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о приверженности альянса диалогу с Россией и одновременно противостоянии союзников попыткам "российского вмешательства".

"Мы остаемся привержены контролю за вооружением, но и диалогу с Россией. Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с нашим крупнейшим соседом. Теперь существует новая конкуренция, в том числе посредством перемещения глобального равновесия сил", - сказал Столтенберг в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Следом за Россией он упомянул Китай, который "скоро станет крупнейшей народной экономикой мира".

Он напомнил, что участники Североатлантического альянса уже давно обсуждают, как можно отреагировать на "нарушение Россией" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Страны
Германия
Китай
Россия
Проекты
NATO
РСМД
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