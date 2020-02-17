Войти
Интерфакс-АВН

Астронавт NASA Кэссиди прибудет в Звездный городок в ближайшие пару недель - коллеги по экипажу

595
0
0
Кристофер Кэссиди и Дональд Трамп
Астронавт Кристофер Кэссиди и президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: Bill Ingalls / Globallookpress.com

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Финальный этап подготовки к полету на МКС корабля Союз МС-16 с участием всех членов экипажа начнется в ближайшие недели, сообщил журналистам входящий в экипаж российский космонавт Николай Тихонов.

"Через неделю или две он (Кэссиди - ИФ) приедет к нам, мы приступим к финальному этапу подготовки все вместе", - сказал Тихонов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"У него периодически сессии, сюда он приезжает на месяц, у нас большой объем тренировок уже прошел, но у него еще подготовка в Японии, в ЕКА, так график распределен, что не всегда мы вместе", - добавил космонавт Андрей Бабкин, также входящий в экипаж корабля Союз МС-16.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов, в данный момент Бабкин и Тихонов готовятся к работе на российском сегменте МКС, поэтому присутствие иностранных членов экипажа "Союза МС-16" в Звездном городке не требуется.

Полет космического корабля "Союз МС-16" запланирован на 9 апреля 2020 года. В экипаж корабля входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кэссиди.

На данный момент это последний полет, места на котором выкуплены NASA для доставки на МКС американских астронавтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
14.06.2019
Пуск ракеты "Союз" с очередным экипажем МКС в июле будет вечерним - "Роскосмос"
13.02.2017
Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
24.11.2015
Утвержден очередной экипаж МКС, чей полет в космос намечен на 15 декабря
12.05.2015
Корабль "Союз ТМА-17М" с тремя космонавтами отправится к МКС в середине июля - источник
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты