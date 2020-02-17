Астронавт NASA Кэссиди прибудет в Звездный городок в ближайшие пару недель - коллеги по экипажу

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Финальный этап подготовки к полету на МКС корабля Союз МС-16 с участием всех членов экипажа начнется в ближайшие недели, сообщил журналистам входящий в экипаж российский космонавт Николай Тихонов.

"Через неделю или две он (Кэссиди - ИФ) приедет к нам, мы приступим к финальному этапу подготовки все вместе", - сказал Тихонов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"У него периодически сессии, сюда он приезжает на месяц, у нас большой объем тренировок уже прошел, но у него еще подготовка в Японии, в ЕКА, так график распределен, что не всегда мы вместе", - добавил космонавт Андрей Бабкин, также входящий в экипаж корабля Союз МС-16.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов, в данный момент Бабкин и Тихонов готовятся к работе на российском сегменте МКС, поэтому присутствие иностранных членов экипажа "Союза МС-16" в Звездном городке не требуется.

Полет космического корабля "Союз МС-16" запланирован на 9 апреля 2020 года. В экипаж корабля входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кэссиди.

На данный момент это последний полет, места на котором выкуплены NASA для доставки на МКС американских астронавтов.