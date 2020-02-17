Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

Вашингтон. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение операции по ликвидации командующего иранским подразделением КСИР Касема Сулеймани в ответ на ранее осуществленные им атаки на американские объекты и их персонал, говорится в служебной записке, распространенной Белым домом.

"Президент отдал распоряжение в ответ на эскалацию серии нападений в предыдущие месяцы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном боевиков на американские силы и интересы в ближневосточном регионе", - говорится в служебной записке Белого дома Конгрессу США.

Ранее утверждалось, что ликвидация Сулеймани была осуществлена в связи планировавшимися им атаками на американцев.