Войти
Интерфакс-АВН

Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

423
0
0
Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: © AP Photo/Susan Walsh

Вашингтон. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение операции по ликвидации командующего иранским подразделением КСИР Касема Сулеймани в ответ на ранее осуществленные им атаки на американские объекты и их персонал, говорится в служебной записке, распространенной Белым домом.

"Президент отдал распоряжение в ответ на эскалацию серии нападений в предыдущие месяцы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном боевиков на американские силы и интересы в ближневосточном регионе", - говорится в служебной записке Белого дома Конгрессу США.

Ранее утверждалось, что ликвидация Сулеймани была осуществлена в связи планировавшимися им атаками на американцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
11.02.2020
"Новый театр военных действий". Как устроены и чем занимаются Космические силы США
19.01.2017
Глава Пентагона: возможности для сотрудничества с Россией сокращаются
20.12.2016
Завещание Эштона Картера
13.12.2016
Первый шаг к большой войне
02.12.2016
Эксперт предупреждает об угрозе военной эскалации между Россией и Турцией
28.11.2016
Зачем нам НАТО? (American Thinker, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты