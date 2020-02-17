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Интерфакс-АВН

США и афганские талибы достигли соглашения о перемирии - СМИ

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США в Афганистане.
Источник изображения: www.defense.gov

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - США и афганское движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) достигли соглашения о перемирии, в скором времени оно вступит в силу, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, отмечает источник, в том числе - афганских правительственных сил.

Талибы, по его словам, согласились прекратить подрывы смертников и ракетные атаки. За соблюдением условий будут наблюдать США.

Чиновник отметил, за этим соглашением последуют межафганские мирные переговоры, если "Талибан" выполнит его условия. Соглашение о перемирии также может привести к выводу американских войск из Афганистана, отмечает агентство AP.

Источник в "Талибане" рассказал агентству, что соглашение о начале переговоров между двумя сторонами в Афганистане могут подписать уже 29 февраля, а сами переговоры, возможно, начнутся 10 марта. По его словам, Германия и Норвегия предложили организовать переговоры, но решение о месте их проведения пока не принято.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер в провели встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее ряд американских СМИ сообщал, что США могут объявить о сделке по сокращению насилия с "Талибаном". По данным AP, не исключено, что о ней объявят на грядущих выходных.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

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Страны
Афганистан
Германия
Норвегия
США
Персоны
Трамп Дональд
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