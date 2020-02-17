«Сделаны выводы из ситуации с АПРК «Курск»: капитан 1 ранга прокомментировал сводки о перспективной торпеде

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Сегодня стало известно о завершении в нашей стране госиспытаний перспективной торпеды. Об этом сообщил руководитель корпорации ТРВ (Тактическое ракетное вооружение) Борис Обносов. По его словам, помимо торпеды завершены и госиспытаний 250-килограммовой авиабомбы.

РИА Новости приводит заявление Бориса Обносова:

Хотелось бы большей активности по торпедному оружию, но такого количества, что заказывал СССР, сейчас, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, стоящие сейчас на вооружении и хорошо себя зарекомендовавшие, мы модернизируем.

Свой комментарий по поводу сводок о завершении испытаний новейшей торпеды для ВМФ РФ для «Военного обозрения» дал военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан 1-го ранга Василий Дадыкин.

По его словам, с новым торпедным вооружением в нашей стране после распада СССР имели существенные проблемы. Эксперт напоминает о трагической ситуации на АПРК «Курск», причиной которой стал, по официальной версии взрыв в торпедном отсеке. По заявлению, Василия Дадыкина, выводы из тех событий были сделаны.

Василий Дадыкин:

Наши разработчики сегодня прилагают усилия, чтобы ликвидировать отставание от зарубежных стран в плане торпедных вооружений.

Эксперт отмечает, что это отставание можно ликвидировать не количественно, а качественно:

Это должны быть весомые показатели по дальности, по скорости, а главное – по надёжности применения торпедного вооружения. Все эти параметры важно выдерживать ещё и в связи с тем, что на флот приходят новые корабли. И на этих кораблях, включая введённый в эксплуатацию фрегат «Адмирал Горшков», современное торпедное оружие должно занимать важные позиции.

На данный момент официальных сведений о ТТХ новой российской торпеды не приведено.