На Черноморском флоте – кадровые перестановки

В Севастопольском Доме офицеров под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова состоялось расширенное заседание Военного совета ЧФ.

Игорь Осипов представил нового заместителя командующего ЧФ по вооружению капитана 1 ранга Валерия Хоруна и нового заместителя командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-майора Илгара Кахраманова.

Черноморцы хорошо знают Валерия Хоруна – выпускника Черноморского высшего ВМУ им. Нахимова, который многие годы прослужил на ЧФ. И новый замком хорошо знает ЧФ. Был, например, флагартом в бригаде десантных кораблей. С должности заместителя начальника управления боевой подготовки ЧФ был переведен начальником управления боевой подготовки Балтийского флота, а теперь вернулся.

Генерал-майор Илгар Кахраманов пришел на Черноморский флот с должности заместителя командующего Балтфлотом по МТО. Его предшественник капитан 1 ранга Владимир Горев переведен на Северный флот.

После представления новых заместителей командующего состоялось вручение военнослужащим государственных и ведомственных наград.

Владимир Пасякин, корреспондент «ВПК» (Севастополь)