Войти
ИноСМИ

L'Echo (Бельгия): генсек НАТО: мы не будем размещать новые ядерные ракеты в Европе

507
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Francois Lenoir

В четверг министры обороны стран НАТО обсудят меры по противодействию развертыванию российских ракет, способных достичь европейских городов, повлекшее за собой приостановление действия договора о нераспространении ядерного оружия 1987 года.

Повестка дня на встрече министров обороны НАТО в среду и четверг будет очень насыщенной. Новые российские ракеты, террористическая угроза, война в Сирии…

Вопросы безопасности на Ближнем Востоке будут обсуждаться в среду. Обострение обстановки в сирийском Идлибе между турецкими и сирийскими силами при поддержке России беспокоит НАТО. "Мы очень обеспокоены ситуацией в Идлибе. Мы видим чудовищные атаки против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы призываем Асада и Россию прекратить эти нападения", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во время бомбардировки сирийской армией в попытке отбить Идлиб погибло пятеро турецких солдат. Анкара направила новые силы в этот район, опасаясь, что масштабное наступление сирийской армии вызовет новую волну миграции.

Террористическая угроза также будет в центре обсуждений. "ИГ* потеряла контроль над территориями, но мы должны сделать больше", - подчеркнул генеральный секретарь. НАТО продолжит обучение иракской армии.

Защита от крылатых ракет России

В четверг министры обороны обсудят меры по противодействию развертыванию российских ракет, способных достичь европейских городов, которое привело к приостановлению действия договора о нераспространении ядерного оружия 1987 года.

За прошедший год Североатлантический блок модернизировал свою противоракетную оборону. "НАТО уже начала принимать ответные меры: мы увеличили присутствие в некоторых районах", - заявил Столтенберг.

Но Россия ведет разработку других баллистических ракет. Гиперзвуковые ракеты "Авангард" способны развивать скорость в 27 Махов (33.0000 км/ч) и преодолевать все рубежи противоракетной обороны противника. "Мы не собираемся подражать России, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты в Европе, но мы будем создавать надежную защиту от российских ракет", - заявил Столтенберг.

НАТО теряет популярность во Франции

А что жители западных стран думают о НАТО? Согласно исследованию "Pew Reserach" в 16 странах в целом, настрой положительный. Более половины респондентов оценивают положительно деятельность НАТО (53%), в частности в Польше (82%), Литве (77%), Нидерландах (72%), Канаде (66%) и Великобритании (65%). Эта позиция не менялась в течение десяти лет.

При этом популярность альянса во Франции упала с 60% в 2017 году до 49% в 2019 году. В Германии популярность НАТО также снизилась, с 67% в 2017 году до 57% в 2019 году.

* Террористическая организация запрещена в РФ


Венсан Жори (VINCENT GEORIS)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Ирак
Канада
Литва
Нидерланды
Польша
Россия
Сирия
Турция
Франция
Продукция
Авангард РК
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
25.02.2016
Главная битва Пентагона
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
02.11.2011
Против кого евроПРО? — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты