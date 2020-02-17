L'Echo (Бельгия): генсек НАТО: мы не будем размещать новые ядерные ракеты в Европе

В четверг министры обороны стран НАТО обсудят меры по противодействию развертыванию российских ракет, способных достичь европейских городов, повлекшее за собой приостановление действия договора о нераспространении ядерного оружия 1987 года.

Повестка дня на встрече министров обороны НАТО в среду и четверг будет очень насыщенной. Новые российские ракеты, террористическая угроза, война в Сирии…

Вопросы безопасности на Ближнем Востоке будут обсуждаться в среду. Обострение обстановки в сирийском Идлибе между турецкими и сирийскими силами при поддержке России беспокоит НАТО. "Мы очень обеспокоены ситуацией в Идлибе. Мы видим чудовищные атаки против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы призываем Асада и Россию прекратить эти нападения", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во время бомбардировки сирийской армией в попытке отбить Идлиб погибло пятеро турецких солдат. Анкара направила новые силы в этот район, опасаясь, что масштабное наступление сирийской армии вызовет новую волну миграции.

Террористическая угроза также будет в центре обсуждений. "ИГ* потеряла контроль над территориями, но мы должны сделать больше", - подчеркнул генеральный секретарь. НАТО продолжит обучение иракской армии.

Защита от крылатых ракет России

В четверг министры обороны обсудят меры по противодействию развертыванию российских ракет, способных достичь европейских городов, которое привело к приостановлению действия договора о нераспространении ядерного оружия 1987 года.

За прошедший год Североатлантический блок модернизировал свою противоракетную оборону. "НАТО уже начала принимать ответные меры: мы увеличили присутствие в некоторых районах", - заявил Столтенберг.

Но Россия ведет разработку других баллистических ракет. Гиперзвуковые ракеты "Авангард" способны развивать скорость в 27 Махов (33.0000 км/ч) и преодолевать все рубежи противоракетной обороны противника. "Мы не собираемся подражать России, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты в Европе, но мы будем создавать надежную защиту от российских ракет", - заявил Столтенберг.

НАТО теряет популярность во Франции

А что жители западных стран думают о НАТО? Согласно исследованию "Pew Reserach" в 16 странах в целом, настрой положительный. Более половины респондентов оценивают положительно деятельность НАТО (53%), в частности в Польше (82%), Литве (77%), Нидерландах (72%), Канаде (66%) и Великобритании (65%). Эта позиция не менялась в течение десяти лет.

При этом популярность альянса во Франции упала с 60% в 2017 году до 49% в 2019 году. В Германии популярность НАТО также снизилась, с 67% в 2017 году до 57% в 2019 году.

* Террористическая организация запрещена в РФ

Венсан Жори (VINCENT GEORIS)