Взаимодействие по дальнему космосу будет главной темой предстоящих переговоров глав "Роскосмоса" и НАСА - Рогозин

Москва 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество "Роскосмоса" и НАСА в освоении дальнего космоса будет главным вопросом в повестке предстоящих переговоров глав двух ведомств, сообщил "Интерфаксу" Дмитрий Рогозин.

"Способность России и США совместно работать в дальнем космосе требует обсуждения. Это будет главная тема предстоящей встречи", - сказал глава "Роскосмоса".

Отвечая на вопрос, где и когда может состояться встреча глав "Роскосмоса" и НАСА, Рогозин отметил, что у главы американского космического агентства Джима Брайденстайна "есть постоянное приглашение к нам".

По его словам, встреча может состояться, если Брайденстайн приедет в Россию или Казахстан. "Я к ним поехать не могу", - сказал Рогозин.