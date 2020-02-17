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Интерфакс-АВН

Взаимодействие по дальнему космосу будет главной темой предстоящих переговоров глав "Роскосмоса" и НАСА - Рогозин

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество "Роскосмоса" и НАСА в освоении дальнего космоса будет главным вопросом в повестке предстоящих переговоров глав двух ведомств, сообщил "Интерфаксу" Дмитрий Рогозин.

"Способность России и США совместно работать в дальнем космосе требует обсуждения. Это будет главная тема предстоящей встречи", - сказал глава "Роскосмоса".

Отвечая на вопрос, где и когда может состояться встреча глав "Роскосмоса" и НАСА, Рогозин отметил, что у главы американского космического агентства Джима Брайденстайна "есть постоянное приглашение к нам".

По его словам, встреча может состояться, если Брайденстайн приедет в Россию или Казахстан. "Я к ним поехать не могу", - сказал Рогозин.

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Рогозин Дмитрий
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