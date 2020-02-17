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ТАСС

Прослуживший более 50 лет корабль ЧФ планируют превратить в музей в Севастополе

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БПК "Сметливый" и сегодня несет службу в Черном море.
БПК "Сметливый" и сегодня несет службу в Черном море.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Речь идет о сторожевике "Сметливый"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Сторожевой корабль "Сметливый", который более 50 лет входил в состав Черноморского флота (ЧФ), планируется сделать музеем в Севастополе, сообщил ТАСС член Совета Федерации, бывший заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Валерий Куликов.

"Сторожевой корабль "Сметливый" прослужил в составе Военно-морского флота более 50 лет. Совсем недавно он еще выполнял задачи в составе Черноморского флота, но на данный момент уже выведен из его состава. Корабли этой серии признаны одними из самых красивых в мире по корабельной архитектуре. Кроме того, их называли "поющими фрегатами" - на них были поставлены первые газотурбинные установки, причем они были авиационными и при движении корабля издавали непривычный звук", - рассказал сенатор.

Он уточнил, что корабль планируется сделать музеем ко Дню ВМФ (отмечается в последнее воскресенье июля), который является одним из главных праздников для Севастополя - основной базы Черноморского флота.

Заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин рассказал журналистам, что рассматривается вариант поставить корабль-музей в Артбухте - в самом центре города. "Каждый морской город, особенно если это флотская "столица", имеет такие музеи - корабль-музей стоит, например, в Кронштадте. Но затея непростая, она требует серьезной проработки. Если корабль будет установлен, то это станет не только украшением этого места, но и достоянием города, будет привлекать горожан и гостей", - добавил он.

Врио губернатора Михаил Развожаев, возглавляющий региональную дирекцию Года памяти и славы в Севастополе, на заседании дирекции накануне выразил надежду, что открыть "Сметливый" как корабль-музей удастся уже ко Дню Победы 9 мая.

"Сметливый" был спущен на воду в 1967 году, в 1968 году зачислен в список кораблей Черноморского флота. Корабль имеет водоизмещение 4460 тонн и длину 144 м. Вооружение: противокорабельные ракеты Х-35 "Уран", артиллерийская установка АК-726, зенитный ракетный комплекс "Волна" (16 ракет), пятитрубный 533-миллиметровый торпедный аппарат, два реактивных бомбомета РБУ-1000. Экипаж корабля включает 22 офицера и 244 матроса. Несмотря на свой возраст, именно "Сметливый" в последние годы привлекался для наблюдения за кораблями НАТО, заходящими в Черное море, и учениями альянса. В октябре 2019 года сторожевик был выведен из состава сил постоянной готовности флота. Как сообщается на сайте ЧФ, на планируемое оборудование музея на "Сметливом" Главнокомандующий ВМФ выделил 30 млн рублей.

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Продукция
Х-35
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
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