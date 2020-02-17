Снегоходы "Варяг" и "Беркут" проходят испытание в ходе уникального перехода военнослужащих ВВО из Хабаровска в Москву

ЦАМТО, 14 февраля. Группа военнослужащих ВВО, совершающая уникальный переход из Хабаровска в Москву в честь 75-летнего юбилея Великой Победы, попутно проводит испытание современной техники, поступающей в войска округа.

В частности, изучается проходимость, надежность и другие характеристики новейших снегоходов "Варяг" и "Беркут 2".

Последние двенадцать дней военнослужащие преодолевают самый протяженный и климатически сложный участок маршрута от Белогорска до Читы. В зависимости от рельефа местности, снежного покрова и погоды, группа комбинирует средства передвижения. В связи с этим снегоходы всегда сопровождают лыжников.

Эксплуатация техники ведется в условиях близких к экстремальным, что позволяет оценить возможности современных образцов. По окончании маршрута работа каждого образца техники будет проанализирована с составлением заключения о его применении в различных климатических условиях страны.

Как сообщалось ранее, 100-дневный переход военнослужащих ВВО стартовал 28 января в Хабаровске и будет осуществляться комбинированным способом – на лыжах, на снегоходах, армейских мотовездеходах и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8492 км. Завершить маршрут планируется 7 мая в Москве.

Справочно:

Снегоход "Варяг" – это современный, комфортный снегоход высокой проходимости с оптимальным набором функций, простой и надежный в эксплуатации. Оснащен двухтактным двигателем мощностью 55 л.с. Имеет вес 280 кг и запас хода более 400 км. Технические характеристики позволяют эксплуатировать снегоход во всех климатических зонах Дальнего Востока.

Снегоход "Беркут 2" представляет собой машину с двухместной отапливаемой кабиной. Обеспечивает хорошую устойчивость при движении по снегу любой плотности и глубины, при этом сохраняя комфортные условия легкового автомобиля. Имеет массу 900 кг и грузоподъемность в 200 кг. Давление на грунт составляет 0,06 кг/кв.см. Способен преодолевать преграды крутизной в 25 град., максимальная скорость – до 60 км/ч, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.