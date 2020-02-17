Sohu: В США за неделю выпускают столько F-35, сколько русские собираются выпустить Су-57 за год

Источник изображения: topwar.ru

В Китае решили проанализировать объёмы выпуска самолётов пятого поколения. Автор в издании Sohu пишет о сложности конкуренции в этом плане с Соединёнными Штатами Америки, которые наладили массовое производство истребителей F-35.

Из статьи:

Давайте сопоставим темпы производства самолётов нового поколения. Американцы в 2020 году планируют выпустить 130 истребителей F-35, а русские, например, только три Су-57. О какой сейчас конкуренции с США можно вообще говорить, если они годами выстраивали свою производственную линию, начиная с предыдущих вариантов истребителей нового поколения (судя по всему, речь о F-22, - прим. «ВО»).

Дополнительно отмечает, что растут и конкурентные преимущества F-35, так как «его цена упала до 89 млн долларов».

Из материала:

Годовая производственная мощность по Су-57 в России соответствует примерно недельной производственной мощности по F-35 в США, даже если в России официально начнут серийное производство с поставками в войска. То есть, американцы за неделю выпускают столько, сколько русские собираются выпустить за год.

Далее в Sohu предлагают разобраться с тем, какое количество истребителей J-20 планирует в текущем году выпустить Китай.

Из статьи в военном разделе китайского портала:

Насколько известно, сегодня в строю ВВС НОАК 18 истребителей J-20. В этом году планируется выпустить до 30 таких самолётов. Но если нарастить производственные потенциалы до более внушительных величин, то возникнет новая проблема: наличие необходимого числа подготовленных лётчиков. И в этом плане с США конкурировать тоже пока крайне сложно.