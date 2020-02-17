Пентагон счел российские гиперзвуковые ракеты давящей угрозой

США следует сохранять потенциал ядерного сдерживания и модернизировать ядерную триаду ввиду новейшего российского вооружения гиперзвуковыми ракетами, приводит 14 февраля «РИА Новости» слова замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алана Шаффера.

Он назвал гиперзвуковые ракеты «Авангард» давящей угрозой для обороны США. «И это то, почему Минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов», — добавил Шаффер на конференции по ядерному сдерживанию.

Замглавы Пентагона утверждает, что Китай и Россия имеют в арсенале достаточно баллистических ракет для обеспечения ядерного сдерживания, однако всё равно ведут разработки в области гиперзвукового оружия. Поэтому Пентагон должен располагать системами ответного удара.

По словам Шаффера, при отсутствии оружия, которое можно противопоставить гиперзвуковым ракетам, наличие ядерного потенциала обладает большим значением.

«Ядерное сдерживание показало себя очень эффективным в удерживании нас от развязывания крупномасштабного конфликта. И я настаиваю на том, что мы должны сохранять ядерный потенциал сдерживания в будущем», — резюмировал он.

11 февраля советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон рассчитывает на серьезное обсуждение с Москвой и Пекином сокращения ядерных запасов. В Кремле ответили, что давно предлагали обсудить данный вопрос, и выразили готовность к контактам.