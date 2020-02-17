Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти

К такой сложной задаче нельзя подходить с бухгалтерским менталитетом

Еще находясь в категории кандидата в премьер-министры РФ, в середине прошлого месяца, на пленарном заседании Госдумы Михаил Мишустин заявил, что России необходимо оздоровить предприятия Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и провести их конверсию. Он отметил, что предприятия, выпускающие гражданскую продукцию, «успешно действуют в российском ОПК». «Его дальнейшее развитие – без сомнения, наш приоритет. В условиях стабилизации гособоронзаказа (ГОЗ) особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции», – добавил Мишустин.

23 января информированный источник сообщил агентству Интерфакс, что финансовое оздоровление ключевых предприятий ОПК уже начато. Он уточнил, что в официально принятых документах установлены все сроки, объемы поддержки. Однако о каких-то деталях принятых решений собеседник агентства не рассказал.

Несколько ранее госкорпорация (ГК) «Ростех» заявила, что меры по решению проблемы долгов ОПК выработаны. «Действительно, решения найдены. Выработанные подходы позволяют решить вопросы с токсичными долгами и серьезно сократить расходы на обслуживание проблемных кредитов. Одновременно возникают новые возможности для развития сотрудничества с ключевыми банками страны», – сообщили Интерфаксу в пресс-службе «Ростеха».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОПК

18 декабря прошлого года Комиссия ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК и члены бюро Союза машиностроителей России (СМР) и Лиги содействия оборонным предприятиям (ЛСОП), возглавляющие экспертные советы при комиссии, подвели итоги деятельности в 2019 году и обозначили планы работы на год грядущий.

Члены комиссии и ее экспертные структуры занимаются внедрением законодательных инициатив по диверсификации оборонных предприятий в рамках выполнения поручений президента РФ. Эти инициативы направлены на совершенствование контрактной системы, государственную поддержку процессов диверсификации ОПК и создание благоприятных условий для ее успешной реализации.

Председатель комиссии, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и президент ЛСОП Владимир Гутенев сообщил о деятельности рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности и совершенствования системы закупок» в составе рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность» и внесенных на рассмотрение законопроектах. Он отметил, что в ГД направлен проект закона, предполагающий внести изменения в закон «О промышленной политике в Российской Федерации» с целью создания при ГК Ростех постоянно действующего арбитражного учреждения в виде некоммерческой организации.

«В рамках работы комиссии мы подготовили и направили письмо в адрес председателя правительства РФ с просьбой рассмотреть предложения по совершенствованию действующего законодательства в целях поддержки российских производителей радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной базы (ЭКБ) и дать на них соответствующий отзыв», − заявил В. Гутенев. Среди предложенных инициатив: введение ценовой преференции, побуждающей увеличивать уровень локализации и использования российской электронной компонентной базы, стимулирование конкуренции между российскими производителями, повышение уровня локализации, нормативное закрепление требований по обязательному или преимущественному использованию отечественного оборудования и программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры и определение порядка использования отечественного оборудования в национальных проектах.

Глава Экспертного совета (ЭС) по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), вице-президент (ЛСОП), директор Федеральной службы (ФС) по ВТС Дмитрий Шугаев рассказал, что совет приступил к проработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в части ВТС, а также по регулированию финансовой стороны военно-технической деятельности, по развитию системы послепродажного обслуживания поставленной военной продукции, по продвижению российской продукции военного назначения и по противодействию информационным кампаниям, дискредитирующим российскую технику. Глава ЭС обратил внимание на необходимость подготовки специалистов по ВТС. «Совместное обучение российских и иностранных студентов будет способствовать развитию доверительных отношений, формированию общих принципов и подходов в области внешнеэкономической деятельности и ВТС. Данный вопрос сейчас прорабатывается ГК Ростех совместно с МГИМО», − сказал Шугаев.

Ответственный секретарь ЭС по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности, директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» ГК Ростех Арсений Брыкин подчеркнул, что работа совета велась совместно с СМР. Основными темами, в рамках которых работали эксперты, были диверсификация предприятий ОПК, формирование и регулирование гражданских рынков радиоэлектронной продукции, стратегия развития информационных технологий, стратегия развития микроэлектронной промышленности, участие предприятий радиоэлектронной промышленности в нацпроектах и госпрограммах, стандартизация электронной компонентной базы (ЭКБ), взаимодействие предприятий отрасли с регионами РФ и кадровое обеспечение отрасли. Среди предложенных инициатив: разработка и утверждение особого порядка присвоения статуса оборудованию российского происхождения на все сегменты радиоэлектронного оборудования, обеспечение преференций оборудованию, включенному в Единый реестр радиоэлектронной продукции, до 30% при закупках по 44-ФЗ, обязательное использование Реестра при реализации нацпроектов; установление для заказчиков квоты по обязательной закупке российских товаров, включая закупку отечественных товаров у ОПК, авансирование контрактов в размере не менее 50% при импортозамещении, обнуление на 5 лет НДС для предприятий высокотехнологичных отраслей и прочее.

Председатель ЭС по авиационной промышленности, вице-президент СМР генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь поблагодарил депутатский корпус за последовательную и настойчивую поддержку важнейшего для авиапроизводителей закона об обнулении ставки НДС на продукцию отечественного авиастроения − меры, призванной выровнять экономические условия для воздушных судов российского и иностранного производства. «Для нас это не просто экономия средств, но и системная мера, которая позволит в значительной степени сбалансировать интересы акционеров, корпораций, заказчиков, эксплуатантов. Я очень надеюсь, что с точки зрения правоприменительной практики закон будет дальше развиваться», − сказал Слюсарь. Он также обозначил задачи на 2020 год, в том числе разработку актуализированной стратегии развития ОАК в связи с вхождением в ГК Ростех и формированием авиастроительного кластера и разработку при поддержке государства четких планов по числу и облику гражданских и военных воздушных судов, которые корпорации необходимо создать для повышения обеспечения населения автомобильным транспортом и укрепления обороноспособности страны.

На встрече также выступили представители различных отраслей гражданской промышленности РФ, которые рассказали о некоторых направлениях своей деятельности в прошедшем году.

ИТОГИ ТРУДОВ ОБОРОНЩИКОВВ 2019 году

Выступая на расширенной коллегии МО 24 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что в уходящем году произошло много качественных и системных изменений. По его словам, благодаря работе ОПК и МО вооруженные силы страны получили новейшие образцы роботизированных комплексов, беспилотных аппаратов, а также средств связи и управления.

Это позволило сделать Россию единственной в мире обладательницей гиперзвукового оружия, отметил Путин. Глава государства призвал поддерживать уровень новой техники в войсках, который будет достигнут в следующем году и должен составить 70%.

При этом президент обратил внимание на то, что армия и флот «всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий». Путин подчеркнул, что отечественное вооружение должно быть лучше иностранных изделий, «если мы хотим побеждать».

«Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства. Техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться и добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать», – поставил задачу президент.

По данным МО, в 2019 году ОПК РФ полностью выполнил поставленные руководством страны задачи. Отечественные ВС получили 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения, что позволило довести долю современной военной техники до 68,2%.

В войска было поставлено 624 единицы танков и бронемашин, 143 современных самолета и вертолета, 17 катеров и судов обеспечения, восемь надводных кораблей, четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», 13 космических аппаратов и другие виды вооружения. Ракетные бригады были полностью перевооружены на оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Как отмечают российские эксперты, в целом оборонная отрасль успешно выполняет поручения главы государства и главного заказчика – МО. Они считают, что основным показателем эффективности работы ОПК является высокий уровень оснащенности ВС РФ современной боевой техникой и вооружением. Специалисты указывают, что ОПК стабильно выполняет ГОЗ и демонстрирует очень достойные результаты. Большим достижением аналитики считают тот факт, что российский ОПК обеспечивает динамику перевооружения без увеличения оборонного бюджета. Последние годы на нужды обороны выделяется около 46 млрд долл. А расходы США на ВС в 2020 году впервые достигли почти 750 млрд долл.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на заводе «Щегловский вал» в Тульской области. Фото с сайта www.tularegion.ru

Однако специалисты говорят и о том, что в современных экономических и геополитических реалиях существуют некоторые области в оборонной промышленности, которые функционируют недостаточно эффективно, и необходимо провести целый ряд мероприятий, чтобы вывести их на мировой уровень.

Помимо эффективного выполнения требований ГОЗ, стратегической задачей предприятий ОПК является диверсификация производства. Речь идет о постепенном увеличении объема продукции для гражданских нужд. В декабре 2016 года Владимир Путин поставил задачу к 2020 году довести долю невоенных товаров до 17%, к 2025 – до 30%, к 2030 – до 50%.

На текущий момент ОПК перевыполнил задачу по диверсификации на краткосрочную перспективу. Выступая в сентябре этого года в Ижевске на заседании Военно-промышленной комиссии, президент заявил, что по состоянию на прошлый год доля гражданской продукции в оборонке составила 20,9%. Тем не менее он заметил, что промышленники могли бы продемонстрировать и более высокие показатели. «Вновь хочу подчеркнуть: от эффективности действий по этому направлению зависит будущее предприятий отрасли, их экономическая, технологическая и финансовая устойчивость, их способность, как мы много раз с вами уже говорили, после прохождения пика оборонных заказов решать как свои профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках», – заявил Путин.

Необходимость диверсификации руководство РФ объясняет будущим сокращением объема ГОЗ, а также стремлением превратить оборонную индустрию в один из стимуляторов экономического развития страны. Президент неоднократно указывал, что при выполнении плановых показателей по конверсии предприятия должны переходить на выпуск исключительно высокотехнологичной продукции.

Специалисты в области производства вооружений отмечают, что диверсификация ОПК позволит минимизировать экономические риски и сделает оборонные предприятия более устойчивыми к финансовым потрясениям. В перспективе у оборонного сектора, помимо ГОЗ, должна появиться дополнительная точка опоры в виде внутреннего гражданского рынка и экспорта, полагают эксперты.

ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Как уже отмечалось, доля современного вооружения в российских ВС в 2020 году должна возрасти до 70% (сейчас 68,2%. – НВО) за счет поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей. Как неоднократно заявлял Верховный главнокомандующий Владимир Путин, войска «всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий». Беспокойство руководства России вызывает усиление военной активности НАТО и разрушение архитектуры международной безопасности. Эта ситуация, как заявляет Кремль, будет учтена при формировании плана обороны на 2021–2025 годы.

ВС РФ в 2020 году должны получить несколько сотен единиц нового вооружения. Как сообщает МО, в войска будут поставлены 565 бронемашин, 436 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 106 летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», шесть дивизионных комплектов системы «Панцирь» и два дивизионных комплекта «Бук-М3».

В соединениях стратегических ядерных сил появятся 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и комплексами «Авангард», шесть модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег».

В состав ВМФ войдут 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения, один береговой ракетный комплекс «Бал». Также будет завершено строительство инфраструктуры базирования атомоходов стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.

Выступая на расширенном заседании коллегии МО РФ, президент обратил внимание присутствовавших на необходимость уделить приоритетное значение повышению доли новой военной техники в сухопутных войсках, которые по данному показателю сейчас отстают от других видов и родов ВС.

«Этот уровень – имею в виду 70% новой техники в войсках – важно достичь и стабильно поддерживать в будущем. Повторю: наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армию и флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий», – заявил Путин.

По словам главы государства, военная техника, которая разрабатывается и производится для нужд МО, «должна быть лучше мировых образцов».

По словам некоторых экспертов, президент ставит перед военными и руководителями ОПК сложные, но выполнимые задачи. Они считают, что в последние годы модернизация ВС достигла серьезных успехов, однако процесс их совершенствования должен носить непрерывный характер.

В 2020 году соответствующие структуры РФ должны завершить разработку плана обороны страны на 2021–2025 годы. В связи с этим президент поручил МО «в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития», а также провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз.

Наибольшее беспокойство Кремля вызывают продолжающееся расширение военной инфраструктуры НАТО на Восток и разрушение системы контроля над ракетно-ядерным оружием. По оценкам специалистов МО, НАТО ежегодно проводит в Европе до 40 крупных учений, имеющих «явную антироссийскую направленность». В 2019 году заметно возросла разведывательная активность альянса вблизи российских границ. По сравнению с 2018 годом интенсивность полетов авиации увеличилась на 33%, а количество проходов иностранных военных кораблей на близких расстояниях от территориальных вод России возросло на 24%.

Министр обороны Сергей Шойгу в свое время отметил, что командование НАТО под патронажем США реализуют антироссийскую инициативу, получившую название «Четыре по 30». Ее суть заключается в том, что альянс добивается обеспечения 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

По прогнозу экспертов МО РФ, полная реализация этой концепции станет возможной к 2022 году. По состоянию на декабрь 2019 года доля боеготовых подразделений сухопутного компонента ВС НАТО составляет 100%, воздушного – 76%, морского – 93%.

В феврале 2019 года Вашингтон приостановил участие, а в августе в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который считался одним из краеугольных соглашений архитектуры международной безопасности. На текущий момент США уже проводили и продолжают проводить испытания запрещенного ранее оружия дальностью от 500 до 5500 км.

По данным МО, планами Белого дома предусматриваются мероприятия по размещению ударных ракетных комплексов в Европе и в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.

В 2019 году войскам было поставлено 624 единицы танков и бронемашин. Фото с сайта www.mil.ru

До сих пор в неопределенном состоянии находятся перспективы другого важнейшего документа – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который ограничивает количество развернутых боезарядов и их носителей. Он истекает в феврале 2021 года. Специалисты отмечают, что Дональд Трамп, у которого большие шансы вновь победить на выборах, вполне может саботировать пролонгацию этого соглашения.

Российские эксперты считают, что денонсация СНВ-III окончательно снимет формальные ограничения на гонку ядерных вооружений. Кремль недавно заявил, что Россия безо всяких условий готова продлить этот документ на пять лет. Однако Вашингтон не артикулирует конкретную позицию по данному вопросу. По мнению отдельных специалистов, это важнейшее соглашение, в какой-то мере обеспечивающее спасение мира от ядерной катастрофы, в конце концов все-таки прекратит свое существование.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова обсуждать новые договоренности в сфере контроля над вооружениями. Однако пока данный процесс не запущен, будет продолжаться модернизация ракетно-ядерного потенциала. «В войска будут поставляться новейшие вооружения, включая гиперзвуковые, и разрабатывать перспективные средства поражения. И, разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников», – говорил президент.

Эксперты отмечают и тот факт, что сегодня у России есть ресурсы для принятия адекватных контрмер в ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО и на разрушение ДРСМД и СНВ-III. Они указывают, что в ближайшей перспективе количество носителей ядерного оружия Америки будет расти и за счет крылатых ракет, в том числе средней дальности. Эти тенденции, естественно, учитываются руководством России. Продолжает увеличивается количество носителей КР «Калибр», завершаются работы по ракетам «Циркон» и «Сармат». Данные вооружения, говорят специалисты, обеспечат значительное повышение обороноспособности России.

ЕСТЬ НЕЛАДЫ НА ФАБРИКЕ ДОСПЕХОВ

Однако несмотря на победные и оптимистичные реляции высокопоставленных чинов самых различных уровней, капитаны предприятий ОПК, непосредственно стоящие у штурвалов и управляющие движением своих кораблей, испытывают определенные трудности, прежде всего финансовые. Это говорит о том, что рентабельность ОПК стоит далеко не на самом высоком уровне.

В июле минувшего года в интервью ИА Интерфакс заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, который и в новом правительстве занимает должность вице-премьера и курирует ОПК, заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 трлн руб. Он тогда подчеркнул, что промышленные предприятия «живут впроголодь», обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты, и предложил списать 600–700 млрд долгов предприятий оборонки. Борисов также рассказал, что долги сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях, включая ОАК, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), «Уралвагонозавод», «Высокоточные комплексы» и «Алмаз-Антей».

В конце декабря вице-премьер объявил, что в ОПК будет проведена расчистка кредитов на 700 млрд руб. «Будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке», – сказал вице-премьер и добавил, что это разовые и вынужденные меры.

23 января президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК решен. Он сообщил, что решение было принято на закрытом совещании у президента в конце прошлого года и оформлено соответствующим указом, который не подлежит комментариям. «Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная, она разумная, она действительно учитывает, наверно, тот риск, который банки брали, поэтому мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, правительство тоже. Поэтому программа эта реализуется. Я считаю, что к этой теме мы уже возвращаться не будем», – подчеркнул глава ВТБ.

Предмет гордости России последнего десятилетия ОПК вовсе не купается в деньгах, как можно было предположить, постоянно слыша о миллиардных контрактах на военную продукцию. Более того, условия хозяйствования, в которые он поставлен, грозят коллапсом отрасли. Такую мысль в частных беседах донесли до ведущего делового интернет-издания Республики Татарстан газеты «Бизнес Online» несколько руководителей ее оборонных предприятий. Они рассказали газете о том, что гробит российскую оборонку.

4 декабря прошлого года в издании была опубликована статья под названием «Нет выхода – мы как заложники»: 7 претензий татарстанских оборонщиков к Шойгу и Чемезову». Ее подзаголовок звучит так: «Накипело: промышленные генералы о том, почему российский ОПК на грани катастрофы».

Татарстанские директоры оборонных заводов, которые выполняют до 10% объема ГОЗ, утверждают, понятное дело, без фамилий, что их внешнее благополучие – миф.

Один из источников сообщил журналистам о том, что недавно Минпромторг РТ собрал всех руководителей предприятий, выпускающих военную продукцию, и предписал им сформулировать свои претензии для президента РТ Рустама Минниханова. Причем, как пишет газета, татарстанский лидер не является финальным адресатом жалоб. Они будут обобщены и направлены в правительство РФ. Правда, каких-либо сообщений по данному поводу до сих пор нет.

В статье речь идет о том, что сегодня ОПК, по мнению казанских топ-менеджеров, вплотную подошел к «скорости сваливания». Такое заявление звучит несколько странно. На госпрограмму вооружений в 2012–2020 годах выделено 20,5 трлн руб., по официальным данным МО, на дежурство встают лазерные «Пересветы», готовятся к полету КР «Буревестник» с ядерными силовыми установками и морские беспилотные «ядерные торпеды» «Посейдон». Был поднят в воздух прототип Ту-160М, закупаются вертолеты Ми-38, малые ракетные корабли «Буян-М» крушат врага в Сирии, а в войска вот-вот пойдут камазовские тягачи для баллистических ракет проекта «Платформа».

Из бесед с генералами ОПК, отмечается в статье, складывается впечатление, что победные реляции, мягко говоря, не вполне отражают реальное положение дел в отрасли. Собеседники газеты заверили, что никакие списания долгов с дополнительными вливаниями делу не помогут. При этом, как уверяют директора, на уровне руководства предприятий катастрофичность ситуации понятна всем, но сор из избы никто публично выносить не хочет, поскольку можно лишиться мест, а компаниям в условиях достаточно жесткой конкуренции без особых усилий может быть перекрыт кислород. Отдельные федеральные эксперты все же пытаются обозначить проблему, но, как заявил один из собеседников издания, это допускается только потому, что некоторым позволено критиковать, поскольку «хоть кто-то ведь должен говорить». Он уверен, что отдельные высказывания ничего не изменят, как и всякого рода тематические совещания.

Главной проблемой предприятий, утверждают директора, является предельно низкая цена на продукцию. В соответствии с концепцией МО рентабельность по ГОЗ должна быть минимальной. Собеседники говорят, что эту идею в свое время продвинул министр обороны Анатолий Сердюков.

Формула наценки проста: 20% – на собственный труд, 1% – на покупные изделия. Но, например, у предприятий, занятых финальной сборкой продукции в авиапроме и кораблестроении, где доля комплектующих изделий (на заводском жаргоне – «прикупки») доходит до 90%, рентабельность колеблется в пределах 1–5%. Собеседники газеты говорят, что развивать предприятия на такую прибыль невозможно, и напоминают, что при СССР рентабельность была 25% на основное изделие и 30% на запчасти. Они указывают, что только при таком уровне возможно содержание завода, техническое перевооружение и достойные зарплаты.

«Сегодня денег хватает только на заделывание дыр на крыше. Вот отсюда и набиралось 2 трлн кредитов, о которых говорит Борисов. Поскольку прибыли нет, все деньги уходят в зарплату, а ее ведь и повышать надо», – возмутился один из собеседников газеты.

Второй проблемой производственники считают дефляцию. Если начинает производиться какое-то новое, ранее не поставлявшееся заказчику изделие, то есть возможность защитить приемлемую цену, потому что отсчет при ее установлении идет от существующих реалий рынка.

Однако уже на следующий год после начала серийного производства нового продукта хорошая цена на него становится базой, которую предприятие имеет право повысить только на индекс-дефлятор (сегодня это 4,8%). По словам собеседников издания, факторы производства дорожают быстрее и иногда доходят до 20% за год. Если комплектующие поставляет предприятие, которое тоже не имеет права повышать цену более чем на 4,8%, то все идет нормально. А если товар идет со свободного рынка, то возникают проблемы. Например, подскочила цена на золото, проблемы возникают у предприятий, применяющих золотое напыление.

Как отметил один из директоров, раньше индекс дефляции утверждался Росстатом. Но сегодня это ведомство подчинили Минэкономразвития, «которое попросту диктует нужные показатели». В результате у значительной части продукции по ГОЗ рентабельность не просто близка к нулевой, она отрицательна.

Отмечают руководители производств и тот факт, что военные заказчики рекомендуют сокращать издержки и снижать цены, но на заводах уверяют, что дальнейшая оптимизация возможна только с объема серии, поскольку падает доля накладных расходов на единицу продукции. «Но когда требуют снижения цены при неизменном, а то и падающем объеме заказа, это противоречит всем экономическим законам», – говорит один из производителей. А другой заявляет, что ограниченная численность изделий убивает экономику. При отработке производства новой детали неизбежен брак, но одно дело, когда запоротой окажутся три детали на тысячу, и другое – когда три на десять.

По словам менеджеров, обычная ситуация при исполнении ГОЗ – кассовый разрыв: стандарт, когда завод получил контракт и начал его исполнять на деньги заказчика, – большая редкость. Один из руководителей заявил, что очень часто «аванс приходится вырывать зубами».

Когда средства от Минобороны не поступают, а приступать к исполнению ГОЗа надо, приходится отвлекать деньги с других, например, гражданских проектов, а если это невозможно, то брать кредит. Возникают и такие ситуации: изделия произведены, отгружены, но средств за них заказчик не перечислил. Образуется тот самый кассовый разрыв. Чтобы запустить производство следующего контракта, приходится брать кредиты, обслуживание которых съедает прибыль. При этом очень важно исключить простаивание предприятия. Остановить станки и ждать, когда заказчик заплатит, невозможно, себестоимость становится заоблачной. «Военные этого не понимают, – говорит источник газеты. – Режим цейтнота, когда деньги свалились и резко начинаем работать, – это неправильно. Сейчас очень модная тема: 15% – аванс, 35% – в середине работы, 50% – по завершении контракта. Но даже если это условие соблюдается, оно очень невыгодное».

Отмечают директора и такой факт. В 2018 году был введен постатейный мониторинг расходов по ГОЗ. Если до этого завод мог оптом закупить материалы и на ГОЗ, и на экспортную продукцию, и на гражданскую, то теперь закупки по линии МО идут отдельной статьей. Расходование средств по ГОЗ проверяется простым нажатием пары клавиш на компьютере, и если что-то не совпадает, у руководителя возникают проблемы.

Но менеджеры считают, что логично с одного счета закупить комплектующие не на каждый контракт, а на весь завод, как это было раньше. А при новых правилах любого директора можно обвинить в нецелевом расходовании средств, предъявить ему административные претензии и даже уволить.

Они приводят и такой пример: в конструкторскую документацию закладывается 5–10% запаса на выходящие из строя комплектующие изделия. Поэтому раньше завод покупал их с запасом – не 100%, а 110%. Реально в брак уходило 6%, и у предприятия оставался излишек, который можно было использовать для следующего контракта. Сэкономив деньги, заводы могли их поднакопить. Теперь такое невозможно.

Еще одной претензией татарских производителей является финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Предприятиям ОПК выгодно производить новые изделия. Но, по словам собеседников издания, заказчик выделяет очень мало средств на НИОКР. Крен идет в сторону инициативных работ.

Нынешняя позиция государства, как говорят производственники, такова: «Ты за свой счет спроектируй, сделай опытный образец, покажи, а мы посмотрим, если понравится – закажем, а если нет – извини».

Другой собеседник издания привел в пример Западную Европу и США. Там государство не может напрямую субсидировать военно-промышленные НИОКР, но их финансирование идет за счет завышенных цен на конечную оборонную продукцию. «Поэтому там у производителей минимум стопроцентная рентабельность», – утверждает источник.

В заключение директора заявили «БИЗНЕС Online», что хорошее подспорье для заводов – экспортные контракты. «Раньше у компаний была собственная лицензия на экспортную деятельность, и они жили великолепно. А когда в дело включился госпосредник, все затормозилось – во многом из-за того, что покупателям поставили заоблачные цены», – подчеркнул один из них.

Против дотошного контроля государства при выполнении ГОЗ никто из собеседников издания не высказал никаких возражений. Однако руководители производств в один голос заявили, что к такой сложной организационной задаче, как совершенствование ОПК, с бухгалтерским менталитетом подходить просто нельзя.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»