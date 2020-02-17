Группа дальних бомбардировщиков на учении в Сибири преодолела систему ПВО "противника" - Минобороны РФ

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели в Иркутской области летно-тактическое учение, в котором было задействовано около 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, сообщили в четверг в департаменте информации Минобороны РФ.

"Экипажи дальней авиации отработали перебазирование авиационной техники на оперативный аэродром, технику пилотирования в сложных метеоусловиях, взаимодействие с другими родами авиации, преодоление системы противовоздушной обороны условного противника и условное боевое применение по наземным целям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Всего в мероприятии было задействовано около 10 самолетов Ту-22М3, а также истребители Су-30СМ, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 различной модификации и радиолокационных станций", - отмечается в сообщении.

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.