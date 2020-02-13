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Интерфакс-АВН

НАТО намерена возобновить свою учебную миссию в Ираке - Столтенберг

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Солдат армии США
Солдат армии США дает знак экипажу танка М1А1 Abrams во время учений в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Khalid Mohammed

Брюссель. 12 января. ИНТЕРФАКС - Министры обороны стран НАТО на совещании в среду в Брюсселе подтвердили поддержку Ирака и договорились активизировать миссию альянса в стране по подготовке вооруженных сил, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"В первую очередь это будет выражаться в том, что НАТО возьмет на себя текущие учебные мероприятия глобальной коалиции. Кроме того, министры договорились продолжить изучение того, что еще мы можем сделать после этого первого шага", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса.

При этом он подчеркнул, что "НАТО находится в Ираке по приглашению иракского правительства".

"И мы будем оставаться в Ираке только до тех пор, пока действует это приглашение, потому что НАТО в полной мере уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака. Вся наша деятельность будет осуществляться при тесных консультации и координации с иракским правительством", - объяснил генсек.

Он намерен поддерживать тесные контакты с руководством Ирака, в то время как идут "конструктивные обсуждения относительно дальнейшей деятельности в рамках миссии НАТО в Ираке".

"Наша цель - повысить потенциал иракских вооруженных сил, чтобы они более не нуждались в нашей поддержке. Вместе мы привержены делу борьбы с терроризмом и недопущению возвращения ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - ИФ)", - заявил Столтенберг.

На вопрос относительно безопасности обучающего персонала НАТО в Ираке, глава альянса ответил, что в течение своей военной истории организация, проводя операции, демонстрировала заботу о защите своих сил.

"Поэтому мы приостановили учебную подготовку в Ираке. Мы вывели некоторые силы. Но у нас по-прежнему остаются силы в Ираке, и деятельность по учебной подготовке возобновится, как только это станет возможным", - отметил Столтенберг.

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