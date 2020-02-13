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Интерфакс-АВН

Су-34 в ходе испытаний подтвердил способность выполнять задачи при критически низких температурах - экс-главком ВКС

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 способен выполнять задачи в различных климатических зонах, в том числе в условиях критически низких температур, заявил в среду журналистам бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Результаты испытаний Су-34 в Хабаровском крае, продемонстрировавшие способность данной машины выполнять задачи даже при критически низких температурах воздуха, доказывают широкие возможности его применения в различных климатических зонах. Уверен, самолет способен повторить этот свой успех и в реальных боевых действиях", - сказал Бондарев.

Он отметил, что широкая номенклатура вооружения (в том числе высокоточных бомб и ракет), внушительная взлётная масса (максимальная достигает 44360 кг), большая дальность действия - это далеко не все преимущества данного самолёта перед его "собратьями" из данного класса.

"Самолет может, находясь вне зоны видения противника, наносить точные разрушительные удары по его объектам. Всё это "тридцать четвёртый" смог проявить в ходе контртеррористической операции российских ВКС в Сирии, уничтожив множество террористов, их складов боеприпасов и командных пунктов, а также ещё задолго до этого - в Южной Осетии в 2008 году (в рамках операции "принуждение Грузии к миру")", - сказал глава комитета СФ.

По его словам, "помимо "ударной" функции Су-34 хорош и в качестве самолёта поддержки: например, может создавать помехи вражеским системам ПВО".

Ранее сообщалось, что в начале февраля летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае успешно выполнили полеты на истребителях-бомбардировщиках в условиях низкой температуры воздуха на максимальных высотах.

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Страны
Грузия
Россия
Сирия
Южная Осетия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
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