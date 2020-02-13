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Интерфакс-АВН

Применение 3D-технологий позволило предприятию ОДК сократить цикл и стоимость изготовления деталей из магниевых сплавов

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на ПАО "Кузнецов". Самара, 05.02.2020
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на ПАО "Кузнецов". Самара, 05.02.2020.
Источник изображения: www.vkonline.ru

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - В ПАО "Кузнецов" впервые в процессе изготовления крупногабаритных отливок деталей до 2 метров в диаметре использованы формы и стержни, изготовленные методом селективного выращивания на 3D-принтере, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит предприятие.

"Форма является элементом для образования внешнего контура литой детали, а стержни - ее внутренней полости. В отличие от стандартной технологии, данный способ не требует изготовления и доработки крупногабаритной оснастки - самого дорогого и трудоемкого этапа литья. В результате внедрения технологии удалось сократить цикл и стоимость изготовления деталей из легких сплавов, которые могут содержать редкоземельные металлы", - сказано в сообщении, размещенном на сайте ОДК в среду.

По информации пресс-службы, в рамках реализации проекта специалистами ПАО "Кузнецов" разработаны методики изготовления отливок - осуществлена разработка литниково-питающих систем, проведено 3D-моделирование процесса заливки деталей, позволяющее в процессе проектирования выявить и устранить дефекты отливок.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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