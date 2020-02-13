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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В армии США создается новый армейский корпус для действий в Восточной Европе

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Форт-Нокс (штат Кентукки)
Форт-Нокс (штат Кентукки).
Источник изображения: www.mybaseguide.com

Пентагон объявил о создании в составе американских сухопутных войск 5-го армейского корпуса, штаб которого будет дислоцироваться в Форт-Нокс (штат Кентукки).

Новое объединение станет четвертым подобного рода воинским формированием. До настоящего времени в сухопутных войсках числились 1-й и 3-й армейские корпуса, а также 18-й воздушно-десантный корпус.

В штабе 5-го АК будут проходить службу 635 человек. При этом объявлено, что 200 из них будут на ротационной основе находиться на передовом командном пункте в Европе. Принимая во внимание, что в последние годы наибольшая военная активность США наблюдается в Польше, можно предположить, что новый орган управления может разместиться на польской территории.

Как сообщается, необходимость создания нового штаба корпуса возникла в связи с возросшими потребностями по управлению действиями американских войск в Европе и согласованию их действий с союзниками. Все мероприятия по формированию органов управления 5-го АК и приведению их в полную готовность спланировано завершить в максимально короткие сроки – к осени 2020 года.

Не исключено, что большая часть соответствующих мероприятий по подготовке и слаживанию личного состава корпуса будет проходить в рамках учения «Defender Europe – 2020».

Стоит напомнить, что 5-й АК имеет более чем столетнюю историю. Корпус три раза расформировывался, причем в последний раз – в 2013 году, когда после окончания «холодной войны» было принято решение вывести его из Германии. Наверное, по мнению американских политиков, в Европе опять «запахло порохом»…

Николай Крылов

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Страны
Германия
Польша
США
Проекты
2020-й год
Военные учения
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