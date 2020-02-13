China.com (Китай): насколько прочны китайско-российские отношения? США трижды отклоняли заявку России на вступление в НАТО

Россия неоднократно пыталась вступить в НАТО, но ни одна из попыток так и не увенчалась успехом, пишет китайский интернет-пользователь. И рассуждает о возможных причинах. Идеи самые разные: от устрашающей военной мощи России до ее «неправильного» вероисповедания и мысли о том, что «русские – варвары».

Владимир Путин три раза подавал заявку на вступление России в НАТО - в 2001, 2004 и 2008 годах. Однако ни США, глава НАТО, ни европейские страны-участницы, похоже, не особо приветствовали вступление России в альянс. Поэтому все три заявки Путина были напрямую отклонены США и НАТО. На самом деле, не только Путин стремился сделать Россию членом Североатлантического альянса, но еще в далеком 1954 году СССР отправил ноту западным странам с просьбой о вступлении в НАТО.

В то время мотив Советского Союза для вступления в Организацию Североатлантического договора был вполне обоснован - создать систему коллективной безопасности в Европе. Если бы существовали другие военные организации, то они бы противостояли друг другу. В заявке СССР на вступление в НАТО не было представлено соответствующих аргументов, поэтому она была отклонена. Через шесть лет после основания Североатлантического альянса у Советского Союза не было иного выбора, кроме как совместно с бывшими братскими странами Восточной Европы создать в 1955 году военную Организацию Варшавского договора. НАТО была основана в 1949 году с целью объединения США и Европы против Советского Союза. Организация Североатлантического договора придерживалась принципа не идти на компромисс и не включать СССР.

С тех пор две военные организации в Европе противостояли друг другу, обе стороны более 40 лет вели холодную войну. В 1985 году к власти в СССР пришел новый лидер - Михаил Горбачев. Он не был согласен с политической системой и направлениями развития Советского Союза и считал, что западная система больше подходит для социального развития. Горбачев потерял веру в будущее СССР и выдвинул "Новое мышление", которое вызвало большую идеологическую неразбериху между Советским Союзом и братскими странами Восточной Европы. Тем не менее это сблизило СССР с Соединенными Штатами и Европой. В 1990 году в ходе визита в США и встречи с Джорджем Бушем Горбачев высказал идею вступления Советского Союза в НАТО. Стоит отметить, что в это время еще существовала Организация Варшавского Договора.

Буш не смог сразу дать ответ на предложение Горбачева. Через год развитие СССР зашло в тупик, что привело к его распаду в 1991 году. В это время еще до окончания холодной войны естественным образом была распущена Организация Варшавского Договора. Ельцин хотел еще больше сблизиться с Западом, чем Горбачев, поэтому после распада Советского Союза и обретения Россией независимости он начал проводить реформу политической системы.

Российская организация власти имитировала парламентскую демократическую систему западного образца. Ельцин считал, что Россия имеет такую же европейскую идентичность, как США и Европа, и снова попытался вступить в НАТО, но эта попытка в очередной раз оказалась напрасной.

Ельцин не понимал, почему Североатлантический альянс отказался принять Россию, пока не ушел с политической арены. В 2000 году должность Президента России занял Путин. На самом деле он придерживался почти такой же точки зрения по отношению к Западу, как и Ельцин. Путин считал, что политическая система России ничем не отличается от западной. В ходе встречи с Биллом Клинтоном в 2000 году он предложил рассмотреть вариант о вступлении России в НАТО. Клинтон дал дипломатичный ответ, заявив, что он не может самостоятельно принимать решения. На самом деле это был отказ, но Клинтон хотел сохранить лицо Путину. Но этот отказ не ослабил желания лидера России вступить в НАТО.

В то время Путин действительно хотел сблизиться с Западом. В 2001 году, когда в США произошли террористические акты 11 сентября, он первым позвонил Бушу, чтобы выразить сочувствие и поддержку Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом. Он решительно шел к цели вступления в НАТО и в 2003 и 2008 годах предпринял еще две попытки, которые также не увенчались успехом.

После этого Путин понял, что Россия не станет членом Альянса, и больше никогда не поднимал этот вопрос. Почему НАТО не приняли ни СССР, ни Россию? На это есть целый ряд серьезных причин.

1. По мнению НАТО, как Советский Союз, так и Россия, отличаются от Европы, альянс не признает русских с этнической точки зрения. Хотя Соединенные Штаты по другую сторону Атлантического океана, на самом деле американцы - это тоже европейцы. Они потомки англосаксов. Американцы придерживаются тех же взглядов относительно России, что и европейцы. Прежде всего, европейцы не признают европейскую идентичность России. По их мнению, русские "смешаны" с татарами, а татары связаны с турками и монголами, которые относятся к азиатам. Среди закоренелых европейцев ходит пословица: "поскреби русского - найдешь татарина". Европейцы относятся к русским с пренебрежением, для них русские - варвары.

2. Русские - православные славяне. Хотя Спасителем у них тоже является Иисус, но религия совершенно отличается от католицизма и протестантизма, даже Рождество отмечается в разные дни. Во всем мире Рождество приходится на 25 декабря, а в православии - на 7 января. Русские, как нация, возможно, унаследовали неукротимость монголов и стали известны как "воинственный народ". Россия начинала свое развитие с небольшого Московского княжества, и спустя сотни лет жестоких войн в несколько сотен раз увеличила площадь своей территории. Для русских земля - это самое важное, можно сказать, что нет ни одного европейского соседа, территория которого когда-либо не была разграблена Россией. То же самое касается и Азии.

3. Как Советский Союз, так и современная Россия, очень большое значение уделяют военным силам. Ядерный арсенал у СССР был намного больше, чем у США. И теперь Россия не уступает Соединенным Штатам в отношении оружия массового поражения. НАТО не сможет удержать такую мощную страну в своем составе. Если Россия будет гнуть свою линию, то никто не сможет ограничить ее. Россия и НАТО не смогут договориться в отношении системы вооружений. Россия имеет свою собственную систему исследований и разработок, а также производства оружия, которая несовместима с НАТО. Она не откажется от собственного оружия и не будет закупать американские системы вооружений, как другие страны-участницы.

4. Вполне возможно, что Россия в национальном понимании НАТО всегда была врагом, которого необходимо уничтожить. У США и Европы есть заговор по ослаблению России или даже разделению ее на части, но они не говорят об этом открыто. Россия слишком большая, это не отвечает интересам США, Европы и НАТО. Только разбив ее на части, можно навсегда устранить угрозу.

Поэтому сколько бы раз Путин ни подавал заявку на вступление в НАТО, Североатлантический альянс никогда ее не одобрит. Речь должна идти не о политической системе России, а о нежелании принять в Европе такую сильную страну. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, в которой приняли участие 300 журналистов из более чем 50 стран. Он ответил на их вопросы, а также высказал свою позицию по отношению к Китаю.

На пресс-конференции Лавров подвел итоги дипломатических достижений России: в 2019 году отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией еще больше укрепились. По его словам, "Россия и Китай подписали и рассмотрели ряд документов по различным вопросам, это ознаменовало переход российско-китайских отношений на новый уровень".

Кроме того, Лавров сообщил, что оба государства достигли договоренности по ряду важнейших международных вопросов.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 2019 года в ответ на вопрос о российско-китайских отношениях заявил, что самое главное для развития этих отношений - это не конкретные показатели, а беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия. В 2019 году стратегическое партнерство между Китаем и Россией получило большое развитие, экономическое сотрудничество между двумя странами также постоянно углубляется.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайско-российские отношения становятся все более зрелыми, они не зависят от международных изменений и развиваются в своем собственном темпе. Китай полон доверия к этим отношениям.

Министр иностранных дел Китая Ван И, отметил, что китайско-российские отношения вошли в новый исторический этап. Оглядываясь на сегодняшний мир, российско-китайские отношения можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами.

Кроме того, в июне прошлого года во время своего визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства встречают новую эпоху, и что политическое сотрудничество между двумя странами играет важную роль в стабилизации нынешней международной обстановки. Под руководством двух глав государств китайско-российские отношения будут уверенно развиваться и принесут еще больше благ обеим странам и их народам, а также сыграют важную роль в поддержании мира во всем мире.

С другой стороны, энергетическое сотрудничество между двумя странами также получило новое развитие. По сведениям СМИ, Владимир Путин некоторое время назад отдал официальный приказ о поставках природного газа в Китай. Сообщается, что общая протяженность газопровода из России в Китай по восточному маршруту составляет более 8000 километров, он является самым длинным газопроводом для транспортировки природного газа в мире. В связи с этим, согласно прогнозам Министерства энергетики РФ, в 2020 году объем транспортировки природного газа в Китай по данному трубопроводу составит 5 миллиардов кубометров.

Это, несомненно, плохая новость для Соединенных Штатов. Следует иметь в виду, что ранее США ввели санкции против российских газопроводов, они надеялись, что будут продолжать иметь преимущество в области природного газа в мире.

Сейчас Китай и Россия идут рука об руку. А в конце прошлого года госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Россия и Соединенные Штаты будут общими силами противостоять подъему Китая. Но Лавров заявил, что "Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США".

Нетрудно заметить, что план США по предотвращению китайско-российских отношений провалился, равно как попытка остановить развитие России в области природного газа.