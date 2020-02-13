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Интерфакс-АВН

Многофункциональный лабораторный модуль для МКС должен быть отгружен на космодром 19 марта - Центр Хруничева

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Дмитрий Рогозин и Алексей Варочко
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и генеральный директор ГКНПЦ имени М. В. Хруничева Алексей Варочко во время посещения производственного объединения Полет в Омске. 2 марта 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Центр Хруничева планирует 19 марта отправить на космодром многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) для Международной космической станции (МКС), сообщил глава предприятия Алексей Варочко.

"Задача стоит перед нами: 19 марта отгрузиться на космодром. Мы работаем на эту дату", - сказал Варочко ходе посещения предприятия членами Российского союза ветеранов и клуба военачальников.

Глава Центра Хруничева сообщил, что в ходе работ с МЛМ, построенным еще 19 лет назад, пришлось заменить практически все оборудование, за исключением двигателей и топливных баков.

"Срок эксплуатации двигательной установки продлен. С баками нет возможности купить такой же металл, потому что производителя - завода "Серп и молот" - больше нет", - сказал Варочко.

Он сообщил, что на модуле в начале февраля был закончен монтаж всех трубопроводов, проведена опрессовка магистралей низкого давления и одного контура высокого давления.

Испытания в барокамере начнутся с 20 февраля.

"Работы идут практически круглосуточно", - заявил Варочко.

В декабре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля может быть перенесен с конца 2020 года на начало 2021.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. В декабре 2019 года

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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