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Интерфакс-АВН

В 2020 году на Байконуре запланировано 18 пусков - глава Роскосмоса

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - На космодроме "Байконур" в 2020 году запланировано 18 пусков, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"С Байконура по предварительному плану около 18 пусков на этот год", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Как ранее сообщали в госкорпорации, на 2020 год запланировано более 40 пусков российских ракет космического назначения. Пуски будут производиться с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра.

В 2019 году Россия провела 25 пусков российских космических ракет. Как сообщал вице-премьер РФ Юрий Борисов - пусковая программа на 2019 год была выполнена чуть более чем на половину.

В начале 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о том, что на 2019 год запланировано 45 пусков. Однако, по его словам, в это число входят также пуски ракет военного назначения, производимых предприятиями Роскосмоса.

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Гвиана
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Байконур
Плесецк
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