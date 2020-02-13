Армия Сирии начала действия в Идлибе в ответ на провокации боевиков - заявление Москвы и Дамаска

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.

У боевиков захвачено много оружия, в том числе западного производства

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Большое количество военной техники и оружия боевиков захвачено армией Сирии в Идлибской зоне деэскалации, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР по возвращению беженцев.

"В ходе отступления террористов в распоряжение сирийской армии попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства, что свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа", - говорится в документе, который подписали руководители российского и сирийского штабов - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Они заявили, что действия армии Сирии в Идлибской зоне деэскалации стали ответом на провокации террористов.

"С целью блокирования выхода сирийских граждан через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры боевики незаконных вооруженных формирований заминировали и перекрыли дороги, ведущие к пунктам пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо, "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб и "Хабит" в провинции Хама", - отмечается в заявлении.