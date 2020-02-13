Пентагон заявил о совершенствовании в разработке ракет средней дальности

Соединенные Штаты совершенствуются в разработке ракет средней дальности, заявил министр обороны страны Марк Эспер.

"Конечно, мы продвигаемся вперед в разработке ракет средней дальности", – сказал он, передает ТАСС.

Эспер добавил, что планирует рассмотреть вопрос о развертывании таких ракет на консультациях как с представителями американского военного командования, так и с союзниками страны. Министр добавил, что его особенно "беспокоит Азия, Индо-Тихоокеанский регион, где у Китая ... более тысячи таких ракет".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно продлить хотя бы из соображений политической репутации.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему ядерная катастрофа куда более реальна, чем 60 лет назад, когда США и СССР десятками испытывали ядерные боезаряды и напряженно "ковали" ядерные щиты и мечи.

Алина Назарова