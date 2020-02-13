Войти
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон заявил о совершенствовании в разработке ракет средней дальности

461
0
0
"Першинг 2" - американская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности
"Першинг 2" - американская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности.
Источник изображения: Фото: wikipedia.org/dimoc.mil

Соединенные Штаты совершенствуются в разработке ракет средней дальности, заявил министр обороны страны Марк Эспер.

"Конечно, мы продвигаемся вперед в разработке ракет средней дальности", – сказал он, передает ТАСС.

Эспер добавил, что планирует рассмотреть вопрос о развертывании таких ракет на консультациях как с представителями американского военного командования, так и с союзниками страны. Министр добавил, что его особенно "беспокоит Азия, Индо-Тихоокеанский регион, где у Китая ... более тысячи таких ракет".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно продлить хотя бы из соображений политической репутации.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему ядерная катастрофа куда более реальна, чем 60 лет назад, когда США и СССР десятками испытывали ядерные боезаряды и напряженно "ковали" ядерные щиты и мечи.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
16.12.2019
Москва и Пекин остаются врагами НАТО
22.11.2019
Кандидат в президенты США призвала к переговорам с Россией по СНВ-3
11.11.2019
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
06.09.2019
Лавров напомнил США, что ДСНВ не затрагивает гиперзвуковое оружие России
05.12.2018
Эксперт назвал поводы возможного военного столкновения России и США
22.05.2015
США грозят наказать Россию за нарушение ядерных договоренностей ("Bloomberg", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков