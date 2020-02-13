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Военное обозрение

Китайские пользователи - автору Sohu: не надо пытаться дискредитировать российский Су-57

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Источник изображения: Корпорация "Сухой"

На китайском ТВ вышел репортаж, который был посвящён российскому истребителю пятого поколения Су-57. В репортаже китайским зрителям напомнили, что в мире на данный момент существует только три страны, производящие военные самолёты пятого поколения: США, Китай и Россия.

После сюжета на китайском ТВ в известном китайском электронном издании Sohu вышла статья, в которой с изрядной долей иронии автор рассуждает о Су-57. В частности, в статье указывается на то, что Россия «пыталась продать» Су-57 сначала Индии, потом Турции, но пока его не удаётся поставить на вооружение самих ВКС России. Автор отмечает, что Россию всё же пока «рано вводить в список стран, располагающих технологиями по созданию истребителей пятого поколения». Также добавляется, что в России не хватает средств для полноценной реализации проекта истребителя пятого поколения.

С неожиданной критикой этих заявлений в Sohu выступили китайские пользователи. Основная критика авторских заявлений свелась к тому, что автор не упоминает, как формировалась авиастроительная отрасль в самом Китае. В частности, один из читателей предложил автору материала поразмышлять над тем, откуда в самом Китае взялись технологии военного самолётостроения – «ни у СССР и России ли они были позаимствованы?»

Из комментариев:

Сяо Бянь (автор статьи), не надо пытаться дискредитировать российский Су-57. Россия, как США и Китай, имеет развитые технологии в отрасли авиастроения. Да, у трёх стран разные стандарты. Если Китай и США делает упор на малозаметность, то в России этот упор - на сверхманевренность, повышенные возможности при использовании различных вооружений. Ставку России на сверхманевренность истребителя 5-го поколения нельзя списывать со счетов, так как до сих пор не ясно, что может дать большее преимущество в реальном воздушном бою.

Если в наших СМИ всё чаще рассказывается по Су-57 – с позитивной или негативной позиции – то это в любом случае становится рекламой для российских самолётов.

Критиковать, конечно, можно. Но у нас самих уже всё отлично с новым поколением истребителей? И двигатели мы научились создавать подходящие, так?

В комментариях есть и оригинальное предложение:

Если русским не хватает средств на развитие проекта Су-57, то давайте заключим взаимовыгодную сделку: закажем у них партию ЗРК С-500 «Прометей», а на эти деньги они доведут работы по Су-57 до конца.

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Кредитование
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
ПАК ФА
С-500
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Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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