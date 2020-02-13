«Спрут» – ходячий памятник противотанковой пушке

Зачем десанту третий лишний

Продолжают ходить слухи о скором принятии на вооружение самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ 1». Поставки предшественницы – «Спрута-СД» остановились в 2010 году на отметке 30 единиц.

«Спрут» называется самоходкой, что неверно. Основная задача САУ – вести огонь с закрытых позиций. Для этого они обычно вооружаются гаубицами, хотя это непринципиально. Всегда имеют специальные средства наблюдения, например артиллерийский панорамный прицел 1П22 или ПГ-1М. И главное – конструктивно орудие САУ обладает высоким углом подъема. В частности, «Пион» хоть и вооружен пушкой, а не гаубицей, но способен поднять ее до 60 градусов. «Мста-С» и вовсе задирает орудие на 68 градусов.

«Спрут» вооружен типичной российской 125-мм танковой пушкой 2А75, а его максимальный угол вертикальной наводки – всего 15 градусов, примерно как у Т-72 и меньше, чем у Т-90.

“ Если десантников используют как аэромобильную пехоту, можно подогнать и настоящие танки – Т-72БЗ ”

Самоходная пушка с такими характеристиками в поворотной башне и бронированном корпусе называется танком.

Собственно, «Спрут-СД» им и является. Это танк, но легкий, даже очень: его масса – всего 20 тонн. Такой вес обусловлен необходимостью десантироваться с Ил-76, а моногрузы более тяжелые самолет не сбрасывает. Кроме того, что «Спрут» летает, он еще и плавает со скоростью девять километров в час благодаря двум водометам.

Бронирование условное – по периметру оно защищает от пуль калибра 7,62 миллиметра и в лоб – от очереди из 12,7-мм пулемета.

Итак, мы определились, что «Спрут» – это легкий танк с приличным орудием и слабым бронированием. Осталось понять, для чего он нужен десантникам или кому бы то ни было.

Картонный камикадзе

Выставлять легкий танк для борьбы с полновесными – идея так себе. Все же чтобы иметь хоть какую-нибудь возможность прошить подкалиберным снарядом «Абрамса» или «Леопарда», нужно приблизиться к ним на расстояние около двух километров. Как это сделать под огнем, имея только противопульное бронирование, – вопрос, который едва ли имеет ответ. Разве что сыграет элемент неожиданности.

Конечно, «Спрут» может вести огонь управляемыми ракетами с безопасного расстояния. Но зачем таскать 20-тонную махину, если есть гораздо более легкий и компактный «Корнет-ЭМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр». У него две пусковые на восемь готовых к стрельбе ракет и возможность вести огонь залпами, что почти полностью нивелирует любую активную защиту танка.

«Спрутов» в Ил-76 получится загрузить только две штуки, а «Тигров» – три да еще место останется для груза с боеприпасами и топливом.

Разведка смысла

На поле боя у танка, тем более легкого, кроме дуэлей с собратьями, хватает и других задач: подавлять огневые точки, крушить укрепления, бить легкобронированную технику. У десантников для этого имеются два весьма достойных инструмента.

vpk-news.ru

БМД-4 со 100-мм пушкой для тесного огневого контакта. Кроме мощного орудия, она возит еще и десантников – полноценное отделение.

«Лотос» – нормальная компактная САУ со 120-мм универсальным орудием, сочетающим возможности пушки, гаубицы и миномета. Собрана она на базе сильно переделанной БМД-4, что обеспечивает взаимозаменяемость узлов. Отлично подходит для стрельбы с закрытых позиций.

Зачем в этой компании «Спрут», непонятно.

Разнообразное вооружение – это разномастные боеприпасы, комплектующие, что чрезвычайно угнетает снабженцев. Для десантников, действующих в удалении от основной группы войск, снабжение – вопрос выживания. А если их используют как аэромобильную пехоту с привязкой к аэродрому, можно подогнать и настоящие танки – у ВДВ есть Т-72БЗ.

СМИ пишут, что новая модификация «Спрута» будет иметь боевой модуль «Байкал» с 57-мм пушкой. Стремление напялить этот модуль на все что угодно начинает приобретать черты моды, по крайней мере в прессе. В нашем случае это не только сведет на нет всю противотанковую концепцию «Спрута», но и превратит его в этакую БМП без десанта, окончательно лишив машину смысла.

Если не «Байкал», то море?

Сухопутным силам «Спрут» тоже едва ли нужен. Не то чтобы нет потребности в легком танке, но уж лучше дождаться появления машины с крупным калибром на базе колесной платформы «Бумеранг».

Единственное, где бы «Спрут» мог прийтись ко двору, – морская пехота. 125-мм пушка, своим ходом преодолевающая водные преграды, возможно, там и пригодилась бы. Но это вопрос дискуссионный, потому как БМП на платформе «Курганец-25» тоже плавает, а надеть на нее боевой модуль с калибром посерьезнее – дело нехитрое.

«Спрут-СД» разрабатывался в 80-е, а на вооружение был принят лишь в 2006 году. В его основе лежала стремительно устаревающая концепция противотанковой пушки. Тратить ресурсы на разработку, а тем паче на производство чего-то подобного на пороге ревущих 2020-х более чем неразумно.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года