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Интерфакс-АВН

США намерены заявить о сделке с талибами уже на этой неделе - телеканал

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США в Афганистане.
Источник изображения: www.defense.gov

Вашингтон. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа стремится объявить о сделке по сокращению насилия с афганским движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) уже на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на двух американских военных чиновников, знакомых с обсуждениями.

Предполагаемая сделка описывается как "объявление о сокращении насилия", которое потребует прекращения огня между коалицией и "Талибаном" и даст надежду на достижение мирного соглашения в ближайшем будущем.

Собеседники телеканала заявили, что существуют некоторые сомнения относительно осуществимости данного плана, так как участники переговоров со стороны талибов не могут гарантировать, что бойцы движения по всему Афганистану будут соблюдать условия договора.

Американские чиновники также обеспокоены тем, что филиал ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане воспользуется этим соглашением и будет призывать молодых талибов присоединиться к борьбе против США.

Президент Афганистана Ашраф Гани написал в своем твиттере во вторник, что госсекретарь США Майк Помпео сообщил ему, что был достигнут "заметный прогресс в продолжающихся мирных переговорах с талибами."

"Госсекретарь проинформировал меня о предложении талибов относительно существенного и устойчивого сокращения насилия", - заявил Гани, назвав это "отрадным событием".

Талибы неоднократно заявляли, что готовы начать межафганские мирные переговоры только после подписания соглашения о выводе войск США из Афганистана. Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
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