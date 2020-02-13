Звания — сила: летчикам-испытателям добавят звезд на погонах

Военные летчики-испытатели начнут получать «золотые погоны». Так в армии называют присуждение воинского звания, которое выше, чем предусмотрено штатным расписанием. Теперь, например, пилот на майорской должности сможет стать подполковником. Причем после получения еще одной звездочки у офицера вырастет и денежное довольствие. Такие меры — в виде поправок в федеральное законодательство — понадобились Минобороны для того, чтобы увеличить количество специалистов, которые нужны для испытаний новых самолетов, а также современного бортового электронного оборудования и систем вооружения.

Военные летчики-испытатели начнут получать «золотые погоны». Так в армии называют присуждение воинского звания, которое выше, чем предусмотрено штатным расписанием. Теперь, например, пилот на майорской должности сможет стать подполковником. Причем после получения еще одной звездочки у офицера вырастет и денежное довольствие. Такие меры — в виде поправок в федеральное законодательство — понадобились Минобороны для того, чтобы увеличить количество специалистов, которые нужны для испытаний новых самолетов, а также современного бортового электронного оборудования и систем вооружения.

Удержать кадры

В воздушно-космических силах столкнулись с ситуацией, когда военные пилоты не хотят идти в испытательные части, так как там серьезно возросла нагрузка из-за принятия на вооружение новой техники — ее сейчас активно тестируют. При этом летчики-испытатели не имеют ощутимых льгот по сравнению с пилотами в обычных авиаполках. Проблема с набором офицеров возникла даже в 929-м Государственном летно-испытательном центре Минобороны им. В.П. Чкалова (ГЛИЦ) — там проводят испытания всей новейшей авиационной техники, в том числе и секретной.

Сложности есть и в Государственном ордена Ленина Краснознаменном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны им. В.П. Чкалова, также известном как Липецкий авиацентр. Он является основной базой исследования боевых возможностей самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, Су-30СМ и Су-35.

Наработки пилотов этих центров, полученные в ходе летных экспериментов, внедряются в обычных частях ВКС. Именно там служат военные асы, напомнил заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— Для того чтобы привлечь пилотов, надо поднимать оклады и воинские звания, — заявил он «Известиям».

Настоящие полковники

Чтобы набрать необходимое количество офицеров в части, где испытывают авиатехнику, были подготовлены поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». В проекте документа (есть в распоряжении «Известий») говорится, что на получение звания вне зависимости от штатного расписания могут рассчитывать военнослужащие из числа летного состава, имеющие квалификационный разряд летчика или штурмана первого класса. Для его получения они должны участвовать в летных испытаниях или исследованиях опытной и серийной авиационной техники.

Самое высокое звание, которое вне зависимости от должностного расписания смогут получить офицеры летного состава, — полковник. Автоматически повысится и доход пилота: если летчик-майор получает денежное довольствие около 120 тыс. рублей, то подполковник на аналогичной должности — уже до 130 тыс. (прибавка составляет от 1 до 10 тыс. рублей в зависимости от классности, выслуги лет и т.д.).

Поправки в закон существенно расширят список офицеров, которые могут рассчитывать на более высокое звание, чем предусмотрено штатным расписанием. Раньше «золотые погоны» получали только преподаватели военных вузов с ученой степенью и добившиеся выдающихся научных достижений.

Опасная, но престижная профессия

В России летчиков-испытателей готовят всего в двух школах — одна из них работает в Жуковском, на базе Летно-исследовательского института им. М.М. Громова. Оттуда пилоты, как правило, попадают в гражданские НИИ и на авиазаводы. Вторая, созданная при ГЛИЦе, готовит испытателей для ВС. Она расположена в Ахтубинске. Подготовка таких летчиков — дело не из дешевых. На обучение одного курсанта уходит до 100 млн рублей.

В СССР пилот, окончивший школу, как правило, имел звание не ниже майора. Но потом он достаточно быстро получал погоны подполковника, а затем, став летчиком I класса, и полковника. Попасть в школу было трудно — конкурс достигал 150–200 человек на место. Учеба тоже была непростой — кроме практических занятий курсанты получали обширные теоретические знания.

Сейчас испытатели подолгу ходят в майорах — таково должностное расписание. Сложилась удивительная ситуация — очередное звание сегодня проще получить в обычном авиаполку. Такие, как может показаться постороннему человеку, «мелочи» определяют престиж конкретной военной профессии и отношение к ней, отметил Игорь Маликов.

— Всегда считалось, что летчик-испытатель должен иметь служебный вес, — заявил «Известиям» эксперт. — Подполковнику или полковнику гораздо проще разговаривать с главным конструктором самолета или систем вооружения, чем майору. Кроме того, летчик-испытатель действительно рискует своей жизнью. В 1980-х годах, когда я только стал испытателем, мы могли в год хоронить по два пилота. Жена плакала — так сильно боялась за меня.

Новая система повышения офицеров в званиях положительно скажется на престиже профессии, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Летчики-испытатели — это золотой фонд армии, — рассказал он «Известиям». — В советское время в испытательных центрах и частях офицерам давали на звание выше, чем в обычных войсках. Это помогало сохранить уникальный состав, который крайне трудно отобрать и обучить.

В последние годы льготы возвращают не только военнослужащим, но и абитуриентам профильных училищ и пенсионерам ВС. Теперь офицеры, а также прапорщики и мичманы, отслужившие 20 и более лет, снова могут воспользоваться бесплатным проездом к ведомственным здравницам, находящимся на территории страны.

А абитуриенты военных вузов получили право на бесплатный проезд до места сдачи экзаменов и назад. В поездах дальнего следования им положен билет в плацкартный или сидячий вагон. Возвращение бесплатного проезда позволит набирать в училища наиболее подготовленных и мотивированных молодых людей. В свое время отмена льгот породила серьезную проблему — из-за дороговизны проезда упали конкурсы в ряд училищ. Больше всего пострадали морские и общевойсковые высшие учебные заведения на Дальнем Востоке, где готовят специалистов редких специальностей.