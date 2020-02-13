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ТАСС

NASA объявило о наборе нового поколения астронавтов для полетов на Луну и Марс

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Астронавты NASA
Астронавты NASA.
Источник изображения: naked-science.ru

Кандидаты должны иметь американское гражданство и диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии и математики

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о приеме заявок на участие в отборе нового поколения астронавтов для программы Artemis, предусматривающей отправку людей на Луну и Марс. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении американского космического ведомства.

"В условиях, когда NASA готовится в этом году отправить на Международную космическую станцию американских астронавтов с помощью американских ракет и с американской территории, имея перед собой в качестве цели Луну и Марс, управление объявляет о приеме заявок со 2 по 31 марта на участие в отборе следующей группы астронавтов - поколения Artemis", - сообщили в управлении.

"Сейчас у нас 48 действующих астронавтов. Нам потребуется больше, чтобы управлять космическими кораблями, которые отправятся в разные уголки космоса, чтобы расширить изведанные границы в рамках миссий Artemis и за их пределами", - отмечает NASA.

Кандидаты должны иметь американское гражданство и диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии и математики. В качестве альтернативы принимается также степень доктора медицины или же прохождение курсов подготовки летчиков-испытателей. Будущие астронавты должны также иметь двухлетний опыт работы в смежной сфере или 1 тыс. часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна.

В понедельник американская администрация запросила у Конгресса $25,2 млрд на деятельность NASA в 2021 финансовом году, что на 12% больше по сравнению с нынешним финансовым годом, который заканчивается 30 сентября. Всего на программу отправки астронавтов на Луну и Марс в этом бюджете американские власти предлагают выделить $12,3 млрд.

NASA весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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