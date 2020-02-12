Спецпредставитель госдепа США называет РФ и Сирию угрозой для военнослужащих Турции в Идлибе

Стамбул. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские и сирийские правительственные силы - источник угрозы для военнослужащих Турции, находящихся в районе деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил во вторник спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Сегодня военные нашего союзника по НАТО - Турции - стоят лицом к лицу с большой угрозой в Идлибе. Эта угроза исходит от России и режима Асада", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту в Анкаре. Слова Джеффри приводят во вторник вечером турецкие СМИ.

Он и его делегация собираются в ходе визита в Турцию обсуждать ситуацию в Идлибе.

Также Джеффри выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Турции в результате обстрела в Идлибе на этой неделе.

Делегация во главе с Джеффри прибыла в Турцию ранее во вторник.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по данным Анкары, проводят ВС Сирии.

Днем ранее в турецком Минобороны сообщали, что ВС Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесли удары по 115 целям правительственной армии Сирии.